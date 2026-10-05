Коригувальник удару, внаслідок якого загинули 64 людини, помер у в’язниці

По Міжнародному центру миротворчості та безпеки було випущено понад 30 ракет

Олександр Косторний отримав 15 років за ґратами за державну зраду та заперечував свою провину

У в’язниці помер Олександр Косторний, якого засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду та коригування російського ракетного удару по Яворівському полігону. Інформацію про його смерть також поширив львівський депутат Ігор Зінкевич, пише «Главком».

Олександр Косторний був колишнім працівником КДБ. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення він співпрацював із російськими спецслужбами та передавав їм інформацію про військові об’єкти на Львівщині.

Зокрема, 4 березня 2022 року Косторний надіслав представникам ФСБ карту Яворівського полігону з позначеннями військових об’єктів. За версією слідства, ця інформація була використана для підготовки та коригування російського ракетного удару.

У травні 2024 року Галицький районний суд Львова визнав Косторного винним у державній зраді та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд встановив, що він передавав російській стороні відомості про розташування військових об’єктів, озброєння та критичну інфраструктуру. (Офіс генерального прокурора)

Косторний своєї провини не визнавав. Під час судового розгляду він стверджував, що передана карта нібито стосувалася території, де він збирав гриби, а не військового об’єкта. Апеляційний суд згодом залишив вирок без змін. (Суспільне Львів)

Російські війська атакували Яворівський полігон на Львівщині вранці 13 березня 2022 року. По Міжнародному центру миротворчості та безпеки було випущено понад 30 ракет. Частину з них українська ППО збила, однак кілька ракет влучили по території центру.

За даними, наведеними у матеріалах справи, внаслідок удару загинули 64 людини. Цю цифру також наводять у матеріалах про трагедію на Яворівському полігоні.

Варто нагадати, що військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Львівщині російського агента, який одночасно працював на ФСБ та Головне розвідувальне управління.