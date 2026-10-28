Зеленський розкрив результати переговорів із прем'єром Нідерландів

Нідерланди оголосили про допомогу Україні на €1,7 млрд

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, під час якої сторони обговорили нові пакети підтримки України, захист від російських повітряних атак та майбутні переговори за участю США і Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, Нідерланди готують новий пакет військової допомоги Україні обсягом 500 млн євро. Його планують надати восени 2026 року. Президент наголосив, що така підтримка особливо важлива для посилення обороноздатності країни та відбиття російських повітряних атак.

«Хороша зустріч із Премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Дякую за новий пакет військової підтримки для України. Обсяг – €500 млн. Пакет, який готується зараз, восени. І це те, що дійсно вагомо. Зокрема, для відбиття російських повітряних атак», – зазначив Зеленський.

Окремо глава держави подякував нідерландському уряду за оголошений пакет нелетальної підтримки обсягом €1,2 млрд. Ці кошти планують спрямувати на відновлення української енергетики, інфраструктури, а також на потреби соціального сектору та охорони здоров'я.

«І окремо дякую за оголошений пакет нелетальної підтримки для України – €1,2 млрд. Це додає нам стійкості, і кошти будуть спрямовані на енергетичну підтримку, інфраструктурну відбудову, соціальний сектор, охорону здоровʼя», – повідомив президент.

Важливою темою переговорів стала й дипломатична ситуація навколо російсько-української війни. Зеленський та Єттен обговорили підготовку до тристоронньої зустрічі представників України, США та Росії, яку планують провести в Абу-Дабі.

Президент наголосив, що Україна зацікавлена в узгодженні позицій із європейськими партнерами, аби їхні інтереси та пропозиції були враховані під час майбутніх переговорів.

«Дуже детально проговорили з Робом ситуацію в дипломатичному процесі: зараз багато речей відбувається. В контексті підготовки зустрічі тристороннього формату, яка запланована в Абу-Дабі, ми обговорили, що можемо зробити разом з європейськими партнерами, щоб позиція всіх нас в Європі дійсно була врахована», – заявив глава держави.

Окрім військової підтримки та дипломатії, сторони приділили увагу економічній співпраці. За словами Зеленського, політичні домовленості мають приносити практичні результати для обох держав, зокрема сприяти економічному зростанню та створенню нових робочих місць.

Нагадаємо, раніше президент України повідомив про підготовку тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії в Абу-Дабі. За словами Зеленського, зустріч планують провести до 10 листопада. Водночас він висловив сподівання, що загострення ситуації на Близькому Сході не вплине на проведення переговорів.