Помічник Путіна пояснив, чому переговори щодо України пройдуть без Європи

Наразі Москва зосереджена на тристоронньому форматі зі США та Україною

Росія поки не розглядає можливості залучення європейських представників до наступного раунду мирних переговорів щодо України. Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що питання участі Європи вирішуватимуть на пізнішому етапі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Ушакова російським ЗМІ.

За словами представника Кремля, Москва наразі обговорює лише відновлення переговорів за участю України, США та Росії в Абу-Дабі.

«Ми взагалі не розглядаємо, хто представлятиме Європу, оскільки це вирішуватиметься на значно пізнішому етапі. Поки ми говоримо лише про домовленість відновити тристоронні переговори в Абу-Дабі між представниками Росії, України та США», – заявив Ушаков.

Таким чином, попри заклики європейських лідерів долучити їх до обговорення завершення війни, Кремль наразі не передбачає їхньої участі в найближчій зустрічі.

Водночас раніше Ушаков заявляв, що для досягнення домовленостей Москві недостатньо вести переговори лише з Києвом. За його словами, необхідно також враховувати позицію європейських держав, які підтримують Україну.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Єврокомісія та Європейська рада готують спільну делегацію для участі в наступному раунді переговорів. За даними Euronews, її може очолити керівник апарату президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт. Брюссель прагне забезпечити представництво європейських інтересів під час обговорення майбутнього України.

Також «Главком» писав, що Європейський Союз виступив за розширення тристороннього переговорного формату. Представники Єврокомісії наголосили на необхідності участі ЄС у консультаціях, які стосуються європейської безпеки та завершення війни.

Крім того, «Главком» повідомляв, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти укладення мирної угоди без участі України та європейських держав. За його словами, Вашингтон і Москва не можуть самостійно визначати майбутнє європейської безпеки.