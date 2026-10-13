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Кашпіровського таємно поховано в Україні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Кашпіровського таємно поховано в Україні
Анатолія Кашпіровського поховали на Центральному кладовищі у Вінниці
фото: «Суспільне»

Кашпіровський помер 3 жовтня у віці 87 років

У Вінниці 13 жовтня без публічного оголошення відбулося поховання скандального психотерапевта Анатолія Кашпіровського, який тривалий час жив у Росії та здобув популярність завдяки телевізійним сеансам гіпнозу наприкінці 1980-х. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Про дату та місце поховання заздалегідь не повідомляли. Із власних джерел журналістам стало відомо, що труну з тілом Кашпіровського було доставлено на кладовище 13 жовтня. Могила психотерапевта розташована приблизно за 20 метрів від поховань його батьків Михайла та Ядвіги, а також доньки Олени.

Анатолій Кашпіровський народився 11 серпня 1939 року в селі Ставниця на Хмельниччині. У 1962 році закінчив Вінницький медичний інститут, після чого протягом 25 років працював лікарем-психотерапевтом у Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні імені академіка Олександра Ющенка.

Наприкінці 1980-х років він став відомим у Радянському Союзі завдяки телевізійним «сеансам здоров'я», під час яких застосовував гіпноз і навіювання. Діяльність Кашпіровського протягом багатьох років викликала суперечки та критику.

Згодом Кашпіровський отримав російське громадянство та був депутатом Державної думи Росії від Ліберально-демократичної партії Володимира Жириновського.

Кашпіровський помер 3 жовтня 2026 року у віці 87 років. За інформацією російських медіа, останні дні він провів у лікарні в Москві, де 8 жовтня відбулася церемонія прощання. Спочатку російські ЗМІ з посиланням на племінника психотерапевта Юрія Мамаєва писали, що частину праху Кашпіровського планують поховати у Вінниці, а іншу залишити в Москві.

Згодом Мамаєв повідомив, що до України перевезуть труну з тілом померлого.

Могила Анатолія Кашпіровського у Вінниці
Могила Анатолія Кашпіровського у Вінниці
фото: «Суспільне»

Адвокатка Юлія Олійник пояснила «Суспільному», що українське законодавство не забороняє ховати на території країни іноземців, зокрема громадян Росії. Водночас для перевезення тіла через державний кордон необхідно оформити відповідні документи. Зокрема, потрібно надати свідоцтво про смерть та довідку про відсутність у тілі й труні заборонених для переміщення предметів. Також мають бути дотримані вимоги до труни та її опечатування.

За словами юристки, труднощі можуть виникнути під час транспортування тіла через територію інших держав, однак загальної заборони на таке поховання немає.

Нагадаємо, директор Кашпіровського Сергій Рудих розповів, що незадовго до смерті чоловіку раптово стало зле – різко впав артеріальний тиск. Психотерапевту викликали швидку допомогу та госпіталізували до однієї з лікарень Москви, де в нього зупинилося серце. За словами Рудих, тривалої хвороби у Кашпіровського не було, а його смерть стала несподіванкою. 

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Теги: кладовище Вінниця похорон смерть Україна росія

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