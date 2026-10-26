Головна Світ Політика
search button user button menu button

На окупованій Херсонщині загинув депутат партії Путіна

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
На окупованій Херсонщині загинув депутат партії Путіна
Сальдо заявив про загибель Глухенка 25 жовтня
фото: Exilenova+

Глухенко до окупації працював у метеорологічній службі та згодом долучився до створених Росією незаконних органів влади

На окупованому лівобережжі Херсонської області загинув 56-річний Сергій Глухенко, депутат Каланчацької муніципальної ради від російської партії «Єдина Росія». За заявою окупаційного керівника регіону Володимира Сальдо, він підірвався на міні поблизу села Хорли. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий канал Exilenova+ та допис Сальдо.

Що повідомив Сальдо

За словами гауляйтера Сальдо, 25 жовтня Глухенко «трагічно загинув». За його попередніми даними, депутат підірвався на міні «Пелюстка» в районі Хорлів. Це протипіхотна міна ПФМ-1.  

Глухенко був так званим депутатом Каланчацької муніципальної ради та очолював у ній комісію із земельних, сільськогосподарських і бюджетних питань. Також його вказували як голову постійної комісії із земельних питань, сільського господарства, бюджету та інвестицій окупаційної ради.

До повномасштабного вторгнення Росії чоловік працював у Херсонській області. Він багато років керував метеостанцією в селі Хорли, а також брав участь у діяльності громадської організації «За розвиток Хорлів». Ці відомості наводять у повідомленнях про загибель окупаційного посадовця.

Як Глухенко став депутатом окупаційної ради

У 2023 році Глухенко висунув свою кандидатуру на псевдовиборах до незаконно створених Росією органів влади на тимчасово окупованій території Херсонщини. Згодом він отримав мандат депутата від партії «Єдина Росія», яка підтримує політику президента Росії Володимира Путіна.

Окрім депутатської діяльності, Глухенко долучався до організаційного комітету з проведення публічних слухань щодо змін до статуту Каланчацького муніципального округу, створеного окупаційною адміністрацією.

Село Хорли розташоване на узбережжі Чорного моря в Скадовському районі Херсонської області. До російської окупації населений пункт був відомий як курортна місцевість. За повідомленнями регіональних джерел, саме там Глухенко тривалий час очолював метеостанцію.

Раніше «Главком» писав про плани Сальдо передати Білорусі частину узбережжя Азовського та Чорного морів.

Підриви на мінах на окупованій території

Російські медіа нагадують про інші подібні випадки. У квітні, за їхніми даними, на Олешківщині підліток на мопеді наїхав на міну й загинув. У травні Сальдо заявив про госпіталізацію голови Скадовського району Олександра Дудки з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням голови.

Додамо, що і зрадник Сальдо вже ставав мішенню. У липні 2022 року в Херсоні намагалися його підірвати, а згодом він повідомив про свою госпіталізацію.

Нагадаємо, Росія створила на захоплених українських територіях власні адміністративні структури та проводить псевдовибори до незаконних органів влади. Україна та міжнародна спільнота не визнають легітимності таких органів. Раніше «Главком» повідомляв про діяльність гауляйтера окупованої частини Херсонщини Володимира Сальдо.

Читайте також:

Теги: міни Володимир Сальдо Україна Херсонщина депутат росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Путін послав Трампа. Війна переходить в 2027 рік
21 жовтня, 21:00
Нардепка успадкувала квартиру від батька та володіла нею шість років
Нардепка Бегузла розповіла, за скільки продала трикімнатну квартиру в Києві
6 жовтня, 14:45
Усі суддів причетних до видачі ордеру на арешт диктатора оголошено Росією в міжнародний розшук
Росія вимагає від Нідерландів видати суддів, які підписали ордер на арешт Путіна
8 жовтня, 15:12
Дві партії Німеччини назвали допомогу Україні провалом
Дві партії Німеччини підготували резолюцію проти допомоги Україні
9 жовтня, 06:19
ВООЗ не знає, від чого саме померла працівниця лабораторії
Чума в Росії: ВООЗ зробила офіційну заяву
11 жовтня, 16:57
Міністерствj енергетики США запевнилj, що можливе пом’якшення обмежень не допоможе Росії перевозити власну нафту
США розглядають послаблення санкцій проти тіньового флоту РФ
15 жовтня, 08:04
У кількох областях України запроваджено аварійні відключення світла
У кількох областях України запроваджено аварійні відключення світла
16 жовтня, 20:00
Трамп: Думаю, обидва лідери – я маю справу з обома – також хочуть, щоб ця війна закінчилася
Трамп заявив, що оприлюднить невідомі деталі російсько-української війни
17 жовтня, 01:31
Туреччина та Бразилія – два найбільші покупці російського дизельного пального
РФ після угоди з Трампом відновила поставки дизелю своїм найбільшим покупцям – Reuters
20 жовтня, 18:25

Політика

КНДР заявила про відновлення психологічної війни з Південною Кореєю
КНДР заявила про відновлення психологічної війни з Південною Кореєю
У Росії зійшов із рейок потяг із цистернами пального: спалахнула пожежа
У Росії зійшов із рейок потяг із цистернами пального: спалахнула пожежа
На окупованій Херсонщині загинув депутат партії Путіна
На окупованій Херсонщині загинув депутат партії Путіна
Трамп готує Орбана на посаду генсека ООН: ЗМІ дізналися деталі
Трамп готує Орбана на посаду генсека ООН: ЗМІ дізналися деталі
Німеччина перевіряє зв'язки російських спецслужб із турецькою мафією
Німеччина перевіряє зв'язки російських спецслужб із турецькою мафією
Вибори у Бразилії: Лула да Сілва вчетверте став президентом
Вибори у Бразилії: Лула да Сілва вчетверте став президентом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
111K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
60K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua