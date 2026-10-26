На окупованій Херсонщині загинув депутат партії Путіна

Глухенко до окупації працював у метеорологічній службі та згодом долучився до створених Росією незаконних органів влади

На окупованому лівобережжі Херсонської області загинув 56-річний Сергій Глухенко, депутат Каланчацької муніципальної ради від російської партії «Єдина Росія». За заявою окупаційного керівника регіону Володимира Сальдо, він підірвався на міні поблизу села Хорли. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий канал Exilenova+ та допис Сальдо.

Що повідомив Сальдо

За словами гауляйтера Сальдо, 25 жовтня Глухенко «трагічно загинув». За його попередніми даними, депутат підірвався на міні «Пелюстка» в районі Хорлів. Це протипіхотна міна ПФМ-1.

Глухенко був так званим депутатом Каланчацької муніципальної ради та очолював у ній комісію із земельних, сільськогосподарських і бюджетних питань. Також його вказували як голову постійної комісії із земельних питань, сільського господарства, бюджету та інвестицій окупаційної ради.

До повномасштабного вторгнення Росії чоловік працював у Херсонській області. Він багато років керував метеостанцією в селі Хорли, а також брав участь у діяльності громадської організації «За розвиток Хорлів». Ці відомості наводять у повідомленнях про загибель окупаційного посадовця.

Як Глухенко став депутатом окупаційної ради

У 2023 році Глухенко висунув свою кандидатуру на псевдовиборах до незаконно створених Росією органів влади на тимчасово окупованій території Херсонщини. Згодом він отримав мандат депутата від партії «Єдина Росія», яка підтримує політику президента Росії Володимира Путіна.

Окрім депутатської діяльності, Глухенко долучався до організаційного комітету з проведення публічних слухань щодо змін до статуту Каланчацького муніципального округу, створеного окупаційною адміністрацією.

Село Хорли розташоване на узбережжі Чорного моря в Скадовському районі Херсонської області. До російської окупації населений пункт був відомий як курортна місцевість. За повідомленнями регіональних джерел, саме там Глухенко тривалий час очолював метеостанцію.

Раніше «Главком» писав про плани Сальдо передати Білорусі частину узбережжя Азовського та Чорного морів.

Підриви на мінах на окупованій території

Російські медіа нагадують про інші подібні випадки. У квітні, за їхніми даними, на Олешківщині підліток на мопеді наїхав на міну й загинув. У травні Сальдо заявив про госпіталізацію голови Скадовського району Олександра Дудки з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням голови.

Додамо, що і зрадник Сальдо вже ставав мішенню. У липні 2022 року в Херсоні намагалися його підірвати, а згодом він повідомив про свою госпіталізацію.

Нагадаємо, Росія створила на захоплених українських територіях власні адміністративні структури та проводить псевдовибори до незаконних органів влади. Україна та міжнародна спільнота не визнають легітимності таких органів. Раніше «Главком» повідомляв про діяльність гауляйтера окупованої частини Херсонщини Володимира Сальдо.