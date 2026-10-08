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Франція назвала термін початку навчання українських пілотів на Rafale

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Франція назвала термін початку навчання українських пілотів на Rafale
Французький винищувач Rafale під час польоту
фото з відкритих джерел

Міністерка збройних сил Катрін Вотрен: Франція усвідомлює зв'язок між підтримкою України та безпекою Європи

Перша підготовка українських льотчиків до польотів на винищувачах Rafale розпочнеться у листопаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відеозапис слухань у комісії з питань оборони Національних зборів Франції, де 8 жовтня виступила міністерка збройних сил і у справах ветеранів Катрін Вотрен та Defense News.

Під час слухань, присвячених проєкту оборонного бюджету Франції на 2027 рік, Вотрен розповіла, що Париж продовжує працювати з Києвом над авіаційним напрямом військової співпраці. За її словами, у листопаді стартує саме початковий етап підготовки українських льотчиків.

«З листопада ми розпочнемо перше навчання українських пілотів на Rafale», – сказала міністерка. Вона також наголосила, що Франція усвідомлює зв'язок між підтримкою України та безпекою Європи.

Нова заява Вотрен уточнює терміни. Про намір навчати українських військових французька сторона говорила й раніше: у спільній заяві президентів Франції та України від 14 липня зазначалося, що підготовка перших пілотів може розпочатися у Франції вже цьогоріч. Документ також передбачав замовлення Києвом перших 16 літаків разом з озброєнням.

Україна замовила перші 16 Rafale

Домовленості про французькі винищувачі стали частиною ширшої програми оновлення української бойової авіації. У липні президент Франції Еммануель Макрон повідомив про проєкт придбання Україною 16 таких літаків і відповідного озброєння. За його словами, перші машини з'являться в українському небі у 2028–2029 роках, а підготовка військових розпочнеться раніше.

Згідно зі спільною заявою двох країн, перші чотири винищувачі планують передати Україні після завершення навчання пілотів і технічного персоналу. Франція також погодила постачання озброєння до літаків, зокрема ракет MICA та Meteor, а також інших засобів ураження.

Для України навчання на Rafale стане ще одним кроком до переходу на західну авіацію. Українські військові вже освоїли американські F-16, а з початку 2025 року Повітряні сили використовують і передані Францією Mirage 2000. Раніше «Главком» розповідав, як українські льотчики тренуються на цих французьких машинах.

Окремо Париж і Київ домовилися про спільне виробництво озброєння. Ідеться, зокрема, про ліцензійний випуск в Україні авіаційних бомб AASM та крилатих ракет SCALP. За французькою заявою, ці домовленості мають реалізувати до кінця 2026 року.

Нагадаємо, 5 жовтня «Главком» писав, що Володимир Зеленський після розмови з Макроном повідомив про підготовку українських пілотів до польотів на Rafale у Франції. Конкретної дати початку навчання президент тоді не називав.

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Теги: Франція літак військові Володимир Зеленський навчання Еммануель Макрон

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