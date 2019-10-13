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    Політика

    Воїни АТО беруть гроші за участь в акціях протесту? Лідер «Слуг народу» висунув гучне звинувачення

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    <p>Глава фракції партії &laquo;Слуга народу&raquo; Давид Арахамія</p> - Воїни АТО беруть гроші за участь в акціях протесту? Лідер «Слуг народу» висунув гучне звинувачення

    Глава фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія

    Реальних протестувальників набагато більше – Арахамія

    Глава фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія впевнений, що більшість учасників протестів проти «формули Штайнмаєра» вийшли з ідеологічних міркувань.

    Про це він заявив в інтерв’ю LB.ua,

    «Факт проплати справді є. Моїм знайомим атовцям пропонували тисячу гривень кожному за участь у мітингу», – розповів нардеп.

    Арахамія впевнений, що участь в акціях оплачується лише малій частині людей, реальних протестувальників набагато більше.

    «Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Можливо, росіяни платять, можливо, Петро Олексійович чи хтось іще», – повідомив він, зазначивши, що ці 95% – «україноботи».

    Нагадаємо, Арахамія пояснив комунікаційний провал з суспільством.

    Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що депутати ще не починали розробку законопроекту про особливий статус Донбасу, на даний момент відсутній навіть чорновий варіант документа.

    Як повідомлялося, у парламентській фракції «Слуга народу» присутні майже 10 народних депутатів, які працюють в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.

    АТО гроші партії протест Давид Арахамія
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