Воїни АТО беруть гроші за участь в акціях протесту? Лідер «Слуг народу» висунув гучне звинувачення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія

Реальних протестувальників набагато більше – Арахамія

Глава фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія впевнений, що більшість учасників протестів проти «формули Штайнмаєра» вийшли з ідеологічних міркувань.

Про це він заявив в інтерв’ю LB.ua,

«Факт проплати справді є. Моїм знайомим атовцям пропонували тисячу гривень кожному за участь у мітингу», – розповів нардеп.

Арахамія впевнений, що участь в акціях оплачується лише малій частині людей, реальних протестувальників набагато більше.

«Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Можливо, росіяни платять, можливо, Петро Олексійович чи хтось іще», – повідомив він, зазначивши, що ці 95% – «україноботи».

Нагадаємо, Арахамія пояснив комунікаційний провал з суспільством.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що депутати ще не починали розробку законопроекту про особливий статус Донбасу, на даний момент відсутній навіть чорновий варіант документа.

Як повідомлялося, у парламентській фракції «Слуга народу» присутні майже 10 народних депутатів, які працюють в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.