Українська ІТ-армія атакувала найбільший портал Росії

Усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акантів

Українська ІТ-армія атакувала найбільший інтернет-портал у Росії – Mаil.гu. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кажемо «Па-па» Mаil.гu. ІТ-армія атакувала найбільший інтернет-портал у Росії. Безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам нашого кібервійська. Усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акантів», – ідеться у повідомленні.

Як зазначається, доступ до електронної пошти – це не тільки листування, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В ІТ-fрмії закликали, щоб ворог не міг жити спокійно, доєднуваатись до них за посиланням.

«Кібервоїном може стати кожен, долучайтеся, щоб знищувати ворога зсередини», – наголосили в ІТ-армії.

Раніше повідомлялося, що українські кіберфахівці здійснили чергову успішну атаку на Росію – знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці розвідки, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.

Нагадаємо, нещодавно у Росії виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера «Акадо-телеком». Ця компанія забезпечує послугами низку російських державних структур, у тому числі адміністрацію президента РФ, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, «Сбєрбанк» та інші об’єкти. За даними ГУР, збій стався «внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів».