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Українські хакери атакували ІТ-компанію, що працювала на російську «оборонку»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українські хакери атакували ІТ-компанію, що працювала на російську «оборонку»
Українські хакери атакують російські підприємства
фото ілюстративне

Кіберфахівці ГУР завдали чергового потужного удару по ворогу

Українські кіберфахівці здійснили чергову успішну атаку на Росію – знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Вказана компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проектуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.

Вартість втраченого Росією цифрового масиву даних підраховується.

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«В умовах санкційного тиску проти Росії, що триває, завдані збитки для ворога – вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній РФ, які працюють на «оборонку» держави-агресора», – зазначає ГУР.

Нагадаємо, нещодавно у Росії виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера «Акадо-телеком». Ця компанія забезпечує послугами низку російських державних структур, у тому числі адміністрацію президента РФ, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, «Сбєрбанк» та інші об’єкти. За даними ГУР, збій стався «внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів».

Також внаслідок української кібератаки на деякий час буде паралізоване будівництво нових військових об’єктів Росії.

Крім того, українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони. Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, «зламали» російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ.

Теги: хакер росія ГУР Україна

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