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Смерть Навального. Британія викликала на килим представника посольства РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Смерть Навального. Британія викликала на килим представника посольства РФ
МЗС Британії покладає повну відповідальність за смерть Навального на владу Росії
фото з відкритих джерел

МЗС Британії вимагає повного і прозорого розслідування смерті російського опозиціонера

Після повідомленнями про смерть російського опозиціонера Олексія Навального міністерство закордонних справ Великої Британії викликало представника російського посольства. Про це йдеться у вчорашній заяві речника британського МЗС.

Представник британського зовнішньополітичного відомства наголосив, що російська влада вважала Навального загрозою, «ув'язнила його за сфабрикованими звинуваченнями, отруїла забороненою нервово-паралітичною речовиною і відправила в колонію в Арктиці».

«Ніхто не повинен сумніватися в жорстокій природі російської системи. Його смерть має бути розслідувана повністю і прозоро», – заявив речник.

Він додав, що МЗС Британії 16 лютого викликало представника російського посольства, щоб чітко заявити, що покладає повну відповідальність за смерть Навального саме на владу РФ.

Нагадаємо, що вчора, 16 лютого, у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Згодом, після смерті Навального москвичі отримали попередження від силовиків у разі початку протестів. Проте і в різних містах Росії, і за кордоном почалися мітинги.

До слова, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера

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Теги: Олексій Навальний Велика Британія росія посольство

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