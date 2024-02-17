Смерть Навального. Британія викликала на килим представника посольства РФ

МЗС Британії покладає повну відповідальність за смерть Навального на владу Росії

МЗС Британії вимагає повного і прозорого розслідування смерті російського опозиціонера

Після повідомленнями про смерть російського опозиціонера Олексія Навального міністерство закордонних справ Великої Британії викликало представника російського посольства. Про це йдеться у вчорашній заяві речника британського МЗС.

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Представник британського зовнішньополітичного відомства наголосив, що російська влада вважала Навального загрозою, «ув'язнила його за сфабрикованими звинуваченнями, отруїла забороненою нервово-паралітичною речовиною і відправила в колонію в Арктиці».

«Ніхто не повинен сумніватися в жорстокій природі російської системи. Його смерть має бути розслідувана повністю і прозоро», – заявив речник.

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Він додав, що МЗС Британії 16 лютого викликало представника російського посольства, щоб чітко заявити, що покладає повну відповідальність за смерть Навального саме на владу РФ.

Нагадаємо, що вчора, 16 лютого, у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Згодом, після смерті Навального москвичі отримали попередження від силовиків у разі початку протестів. Проте і в різних містах Росії, і за кордоном почалися мітинги.

До слова, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера