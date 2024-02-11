Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що довіра до ЗСУ має залишатися на найвищому рівні

Росіяни намагаються навʼязати новому Головкому ЗСУ образ «радянської та російської» людини. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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«Для цього вони шукають його родичів у РФ, «друзів родини», в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом. Головна мета цієї кампанії – дискредитація Головкома і зниження довіри до ЗСУ», – зазначають в ЦПД.

Керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко зазначає, що важливо пам'ятати:

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Сирський тривалий час був частиною команди Залужного.

Він командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини. Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти РФ.

Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ.

Підтримка кампанії про те, що Головком є «російською людиною» – це підігравання ворожій дезінформації.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що довіра до ЗСУ має залишатися на найвищому рівні.

Нагадаємо, що 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.