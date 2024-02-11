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Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що довіра до ЗСУ має залишатися на найвищому рівні

Росіяни намагаються навʼязати новому Головкому ЗСУ образ «радянської та російської» людини. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

«Для цього вони шукають його родичів у РФ, «друзів родини», в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом. Головна мета цієї кампанії – дискредитація Головкома і зниження довіри до ЗСУ», – зазначають в ЦПД.

Керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко зазначає, що важливо пам'ятати:

  • Сирський тривалий час був частиною команди Залужного.
  • Він командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини. Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти РФ.
  • Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ.
  • Підтримка кампанії про те, що Головком є «російською людиною» – це підігравання ворожій дезінформації.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що довіра до ЗСУ має залишатися на найвищому рівні.

Нагадаємо, що 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

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Теги: росія ЗСУ війна Україна Олександр Сирський Центр протидії дезінформації

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