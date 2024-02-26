Кремль може почати полювання на російських біженців у Німеччині – Bild

Після вбивства в Іспанії колишнього пілота Максима Кузьмінова, влада РФ може переслідувати громадян, які не згодні із режимом Путіна

Із 2022 року політичний притулок у Німеччині отримали 1900 росіян

Росіяни, які втекли до Німеччини, можуть зазнати переслідування військово-політичним керівництвом РФ. Про це пише Bild.

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За даними журналістів, загалом із 2022 року політичний притулок у Німеччині було надано 1900 росіянам.

Повідомляється, що ці люди піддаються особливому ризику, оскільки виступають проти війни, за демократію і права людини. Видання посилається на джерела в силових службах, які повідомили, що «акти державного тероризму» викликають серйозні побоювання. У спецслужбах Німеччини вважають, що російські агенти можуть планувати операції з викрадення та вбивства громадян за кордоном.

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«Ті, хто виступають проти режиму Путіна, наражаються на значну небезпеку. Деякі з них знайшли притулок від політичних переслідувань у Німеччині. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку цих людей», – заявила в інтерв'ю журналістам керівниця МВС країни Ненсі Фезер.

За її словами, зараз німецькі спецслужби взаємодіють із владою Іспанії, може йтися про «випадок державного тероризму».

Нагадаємо, російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, було знайдено мертвим в Іспанії.

Як повідомлялося, у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон. Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебували в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

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Також російський пілот, капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов доносив для Головного управління розвідки цінні дані про військові об'єкти. Дану інформацію він надавав Україні ще до проведення історичної спецоперації.

До слова, пілот, який перегнав до України російський гелікоптер Мі-8, мав отримати винагороду у розмірі $500 тис. у гривневому еквіваленті.