Хакери атакували провайдера, що забезпечує роботу Кремля

Провайдер забезпечує послугами низку російських державних структур, у тому числі адміністрацію президента Росії та ФСБ

У Росії виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера «Акадо-телеком». Як заявила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, збій стався «внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, 21 та 22 січня російські користувачі масово скаржились на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки «Акадо».

Росіяни скаржаться на проблеми з інтернетом і зв'язком фото: Telegram/ГУР

ГУР зазначає, що ця компанія забезпечує послугами низку російських державних структур, у тому числі адміністрацію президента РФ, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, «Сбєрбанк» та інші об’єкти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У результаті виниклих проблем як у Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів Росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора», – додали в українському відомстві.

Точний масштаб збитків для Росії уточнюється.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що внаслідок української кібератаки на деякий час буде паралізоване будівництво нових військових об’єктів Росії.

До слова, українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони. Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, «зламали» російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ.