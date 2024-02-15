Росія викликала «на килим» посла Узбекистану через фразу про мову

Журналіст переконаний, що лише «окупант або ідіот» не знає мову Узбекистану, якщо в ньому проживає

Міністерство закордонних справ Росії висловило протест послу Узбекистану в Москві Ботиржону Асадову через висловлювання ректора Університету журналістики та масових комунікацій країни Шерзодхона Кудратходжі. Останній назвав людей, які живуть в Узбекистані і не знають узбецьку мову «окупантами або ідіотами», пише «Радио Озодлик».

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Зазначається, що Москва вважає «вкрай образливим і абсолютно неприйнятним» нещодавнє висловлювання ректора Університету журналістики та масових комунікацій Узбекистану Шерзодхона Кудратходжі. В своєму інтерв'ю він висловився про узбеків, які не володіють узбецькою мовою: «Нехай вони самі для себе зроблять висновок, вони окупанти або ідіоти».

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«Є вираз, який належить Карлу Марксу або іншій людині, в якому говориться, що мову країни, де живе людина, не знає лише дві людини – це окупант чи ідіот, тобто людина, яка не здатна думати, мислити чи читати», – заявив узбецький журналіст.

В МЗС РФ заявили, що «зміст і тональність подібних ремарок перебувають у повній суперечності з відносинами поглибленого стратегічного партнерства та союзництва, які пов'язують Росію та Узбекистан». Російська сторона висловила переконання, що «з міркуваннями Кудратходжі не згодна переважна більшість населення дружнього та союзного нам Узбекистану».

Окрім того, Федеральне агентство у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з міжнародного гуманітарного співробітництва («Росспівробітництво») призупинило всі зв'язки з Національною медіа-асоціацією Узбекистану та Громадською радою Міністерства дошкільної освіти республіки.

Глава «Росспівробітництва» Євген Примаков повідомив, що це рішення ухвалено через «русофобські висловлювання» Шерзодхона Кудратходжі. Він також зажадав від узбецького журналіста «вичерпних та достовірних вибачень» за свої висловлювання.

До слова, міністерство освіти, науки і спорту Литви пропонує продовжити на рік термін, протягом якого українці, які втекли від війни до Литви і влаштувалися там на роботу, мають вивчити литовську мову.