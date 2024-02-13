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Росія оголосила в розшук військових та політиків, серед них: мер Луцька та прем’єр-міністерка Естонії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія оголосила в розшук військових та політиків, серед них: мер Луцька та прем’єр-міністерка Естонії
Восени 2020-го голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін створив спеціальний відділ з «денацифікації». За його задумом, співробітники цього відділу мають розслідувати злочини, пов'язані з «реабілітацією нацизму» та «спотворенням історії»
фото з відкритих джерел

396 іноземців розшукують у Росії через те, що вони воюють на боці України.

Згідно з базою даних МВС Росії, російська поліція оголосила в розшук прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас та інших політиків за «наругу над історичною пам’яттю» Про це повідомляє Reuters та Медиазона.

У базі розшуку російського міністерства внутрішніх справ міститься понад 100 ти. карток розшуку.

Московські управління внутрішніх справ регулярно оголошують у розшук громадян інших країн через політичні мотиви: наразі на іноземців заведено близько 700 політичних справ.

174 особи з цього списку – українці, кого розшукують через війну. Серед них три колишні міністри оборони України, два колишні головкоми ВСУ, генерали, колишні депутати Верховної Ради, чиновники, які брали участь в АТО, а також чинний мер Луцька Ігор Поліщук.

Крім того, у розшуку опинилися десятки політиків та чиновників зі Східної Європи. Їх переслідують через знесення радянських пам'яток. Серед них естонська прем'єр-міністерка Кая Каллас, міністр культури Литви Симонас Кайріс, екс-глава МВС Латвії Марія Голубєва, а також депутати, чиновники та мери.

Країни Балтії, які раніше були частиною Радянського Союзу, раніше оголосили про плани знести радянські пам’ятники. У 2022 році Каллас заявила, що влада Естонії демонтує від 200 до 400 таких пам’ятників. 

У відповідь голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін призначив порушення кримінальної справи. Прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова заявила: «Злочини проти пам’яті визволителів світу від нацизму і фашизму повинні бути переслідувані».

Проте прибалтійські політики ризикують потрапити під арешт лише в разі перетину російського кордону. Міністр культури Литви Сімонас Кайрис прокоментував оголошення його в розшук.

«Режим робить те, що він робив завжди: він намагається придушити свободу… і продовжувати створювати власну версію, яка суперечить фактам чи логіці. Я радий, що моя робота з розбирання руїн радянізації не залишилася непоміченою», – сказав він.

Також 396 іноземців розшукують у Росії через те, що вони воюють на боці України. Більшість цього списку заснована на одному-єдиному пості в телеграм-каналі «Рибар».

Нагадаємо, Росія оголосила в розшук американського морпіха, який воює в ЗСУ. Колишнього американського морського піхотинця у 2022 році вдалося обміняти на російського льотчика Костянтина Ярошенка.

Також НАБУ оголосило у розшук двох одеських депутатів від ОПЗЖ. Служба безпеки спільно з НАБУ та САП викрила масштабну схему розкрадання майна державної компанії «Українське Дунайське пароплавство».

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Теги: Кая Каллас міністр арешт українці поліція робота влада розшук реєстр росія

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