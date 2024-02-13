У харківському метро почала протікати стеля через постійні обстріли РФ

Минулого тижня співробітники метрополітену розпочали роботи з усунення протікання

У Харкові через постійні ракетні обстріли почала протікати стеля на станції метро «Спортивна». Про це повідомив Харківський метрополітен.

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«Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви ґрунту, а у зв’язку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро «Спортивна» були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції», – йдеться у повідомленні.

Минулого тижня співробітники метрополітену розпочали роботи з усунення протікання. Ці роботи потребують багато часу, виконувати їх можливо виключно вночі, коли не відбувається перевезення пасажирів. У метрополітені додали, що протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів.

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Нагадаємо, у київському метрополітені закрили станції «Університет», «Театральна» та «Хрещатик». На станції «Театральна» один із пасажирів потрапив на колії.

Також на станції метро «Площа Українських Героїв» із колійних стін демонтували колишню назву станції «Площа Льва Толстого».

Як відомо, рух метрополітену, зокрема на пошкодженій ділянці синьої гілки між станціями «Деміївська» та «Либідська», мають відновити до кінця літа цього року.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що «фахівці докладають максимум зусиль», щоб завершити ремонт пошкодженої ділянки протягом шести місяців. Мер Києва також розповів, що експерти вже надали попередні висновки причин аварійного стану тунелів.