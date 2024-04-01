Віз у машині 265 тисяч євро: на кордоні Сербії затримано українця

Поліція виявила у автомобілі чоловіка понад 265 тис. євро готівкою, захованих у перегородці багажника

Сербські правоохоронці затримали громадянина України через підозри у відмиванні коштів. Під час перетину кордону у чоловіка знайшли велику суму прихованої готівки у євро. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни.

Українця за кермом авто зупинили на в'їзді до Сербії з Хорватії. Поліція виявила у його автомобілі Chevrolet понад 265 тис. євро готівкою. Гроші були заховані у перегородці багажника.

Чоловіка затримали на 48 годин. Потім його буде доставлено до прокуратури з повідомленням про кримінальне провадження.

Імені українського громадянина не повідомляють, лише ініціали «С. В» та рік народження – 1976 року.

Нагадаємо, польські прикордонники впродовж трьох днів, 22-24 березня, затримали 10 кур’єрів, зокрема п’ятьох громадян України, які сприяли нелегальним мігрантам у перетині білорусько-польського кордону.

Раніше в Німеччині в аеропорту Мюнхена затримано українського пенсіонера, який перевозив 455 000 євро готівкою.

Співробітники аеропорту вибірково зупинили 66-річного громадянина України. Серед одягу у його валізі знайшлися пачки купюр по 20 та 50 євро. Усього чоловік мав із собою 455 000 євро, із якими збирався летіти до Кіпру.