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Одне з міст Німеччини почало видавати біженцям спеціальні картки: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Одне з міст Німеччини почало видавати біженцям спеціальні картки: подробиці
У Гамбурзі почали видавати спеціальну банківську картку для біженців
фото із відкритих джерел

Синьо-зелена карта Visa називається SocialCard, і на неї будуть приходити гроші тим,  хто має статус біженця у Німеччині

Німецький Гамбург почав видавати спеціальну картку для біженців, з якої неможливо робити закордонні перекази. Про це пише Welt.de. Наприкінці січня 14 із 16 федеральних земель, включаючи Гамбург, домовилися про спільний процес закупівель для впровадження платіжної картки для шукачів притулку, який має бути завершено до літа. Картка призначена для того, щоб біженці не могли переказувати гроші своїй родині чи друзям.

Поки інші федеральні землі ще працюють над впровадженням платіжної картки для біженців, у Гамбурзі їх уже почали видавати першим заявникам.

«Цього тижня шукачі притулку в Гамбурзі отримають частину своєї державної допомоги через платіжну картку, а не готівкою. Нарешті! «Це зайняло надто багато часу», – каже лідер опозиції Гамбурга Денніс Терінг (ХДС). Однак, як наголошують у соцуправлінні, мова не про пільги для біженців. Скоріше, платіжна картка має на меті зменшити адміністративні витрати та запобігти переказу грошей від державних послуг до країн походження.

«Однак запровадження є лише одним із компонентів необхідного контролю та обмеження міграції», – зазначає Терінг. Федеральний уряд і уряди федеральних тепер повинні швидко вжити подальших заходів, «які розглядалися протягом тривалого часу, щоб зменшити кількість біженців».

Керівник парламентської групи AfD у Гамбурзі Дірк Нокеманн описує впровадження платіжної картки як «фундаментально правильний крок», який теж має свої мінуси: «Знявши готівку, гроші все одно можна буде перевести за кордон в обхід. Нам потрібен комплексний перехід від грошових виплат до виплат у натуральній формі, а не до фіктивних рішень із картками», – каже він. Нелегальній міграції необхідно нарешті покласти край, зазначає політик.

Навіщо потрібна картка? 

Синьо-зелена карта Visa називається SocialCard: з цього моменту її отримуватимуть ті, хто має статус біженця у Німеччині. Ця карта відрізняється тим, що вона не має жодного кредитного балансу, тобто витратити можна тільки ту суму, яка є на рахунку.

Зняти у вигляді готівки можна лише невелику частину грошей – до 50 євро на місяць та додатково 10 євро на дитину.

Карту, призначену для біженців, можна використовувати лише на території Німеччини. Оформити з неї перекази за кордон або зробити покупки в Інтернеті неможливо.

Мета запровадження такої платіжної картки полягає в тому, щоб зробити нелегальну міграцію менш привабливою, а також завадити біженцям надсилати гроші контрабандистам. Крім того, у держслужбовців поменшає роботи, оскільки їм не доведеться вручну видавати гроші в касі.

Так, 14 із 16 федеральних земель планують запровадити загальну платіжну картку для біженців, Баварія та Мекленбург-Передня Померанія планують створити свої власні моделі. Спочатку проект планувалося реалізувати до кінця року, але представники деяких федеральних земель кажуть, що знадобиться суттєво більше часу. 

Нагадаємо, десятки румунів видавали себе за українців у Німеччині, отримували гроші та житло, але їх врешті видало незнання української мови. Про це повідомляє румунське видання Digi24. Зазначається, що десятки самозванців були затримані правоохоронцями.

Вони користувалися допомогою, яку надає німецька влада біженцям, заявивши, що покинули зону воєнних дій. Їм було надано житло, їжа та інша допомога. Проблема виникла тоді, коли кілька волонтерів зрозуміли, що багато хто з біженців не розмовляє українською мовою, і це привернуло їхню увагу.Було розпочато розслідування, яке виявило лише на південному заході ФРН 1300 осіб, які не є вихідцями з України, але видавали себе за них. Серед них багато румунів, які скористалися ситуацією в Україні та доброзичливістю Німеччини.

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Теги: гроші житло Берлін влада біженці пільги обмеження Німеччина

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