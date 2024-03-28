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Стало відомо, скільки грошей втратили іноземні компанії через вихід з ринку РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, скільки грошей втратили іноземні компанії через вихід з ринку РФ
Москва вимагає знижки принаймні у 50% на продаж іноземних активів
фото з відкритих джерел

Близько 1 тис. іноземних компаній вже вийшли з російського ринку

Корпоративний вихід із Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році коштував іноземним компаніям понад $107 млрд у вигляді списання та втрати доходу. Про це повідомляє Reuters, яке проаналізувало документи і заяви компаній.

«Обсяг збитків зріс на третину з моменту останнього підрахунку в серпні минулого року, підкреслюючи масштаби фінансового удару по корпоративному світу від вторгнення Москви, а також підкреслюючи раптову втрату західного досвіду з російської економіки», – пише агентство.

Експерти зазначають, що оскільки вторгнення Росії продовжується на тлі нестабільної військової допомоги Заходу, а деталізація західних режимів санкцій зростає, компанії, які все ще прагнуть вийти з Росії, ймовірно, постануть перед труднощами та будуть змушені погоджуватися на більші списання та збитки.

Російський диктатор Володимир Путін після «перемоги» на виборах тепер має оновлений мандат на подальшу ізоляцію від Заходу, зокрема шляхом додаткових конфіскацій активів і політичного тиску.

Москва вимагає знижки принаймні у 50% на продаж іноземних активів і постійно посилює вимоги до виходу, часто приймаючи номінальні комісії всього в один рубль.

Цього року продажі активів, що належать Shell, Hsbc, Polymetal International та Яндекс НВ були оголошені на загальну суму майже $10 млрд зі знижками до 90%. Минулого тижня компанія Danone заявила, що отримала дозволи регуляторних органів на продаж своїх російських активів, зазнавши загальних збитків у $1,3 млрд.

Близько 1 тис. компаній вже вийшли з РФ. Але сотні компаній, у тому числі французький рітейлер Auchan і Benetton, досі працюють або призупинили бізнес там, згідно з аналізом Єльської школи менеджменту.

Раніше 20 березня українська влада повідомила, що відмовляться від ведення списку. У МЗС країни зазначили, що одержують «численні звернення» від країн-партнерів, які вказують на відсутність нормативної бази для існування такого переліку. В результаті це негативно впливає на ухвалення важливих рішень «для протидії» Росії, наголошували в українському відомстві.

Нагадаємо, уперше за 15 років російська влада почне скуповувати алмази за рахунок коштів федерального бюджету, щоб підтримати держкорпорацію «Алроса», яка потрапила під санкції та ембарго західних країн.

До слова, один день війни обходиться Росії щонайменше у $300 млн – скарбниця країни-агресорки виснажується також і через масштабне переозброєння та західні санкції. З цієї причини Путін розглядає ідею збільшення податків.

Читайте також: НАЗК припинило вести список міжнародних спонсорів війни
Теги: санкції торгівля бізнес росія гроші

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