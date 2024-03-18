Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зерно на коліях. Українська активістка у Польщі просить співвітчизників гостро не реагувати

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Зерно на коліях. Українська активістка у Польщі просить співвітчизників гостро не реагувати
Для мешканців Польщі така форма протесту не є чимось новим – вони ще з 90-х розсипали зерно на залізничну колію
фото: Tomasz Wieclawski/PAP

Наталя Панченко: «Поляки так протестують. Для них це нормально»

Польські фермери ще у 90-х роках розсипали зерно на залізничну колію, тому для цієї країни така форма протесту не є чимось новим. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила правозахисниця, представниця української діаспори у Польщі та лідерка української громадської організації «Євромайдан Варшава» Наталя Панченко.

«Для мешканців Польщі така форма протесту не є чимось новим. Тут фермери ще з 90-х розсипали зерно на залізничну колію. Приварювали колії до коліс товарного потяга, щоб той не міг рушити з місця. У них завжди протести досить агресивні», – розповіла вона.

Панченко додала, що поляки не зрозуміли, чому українці сприйняли висипане зерно з подивом.

«Перша асоціація у нас відразу ж із Голодомором виникла, бо в нас велика історична травма через це», – наголосила правозахисниця. Вона додала, що у польського суспільства немає такої асоціації, оскільки у них цього не було в історії.

Нагадаємо, у Польщі в четвертий раз за місяць розсипали зерно, що йшло транзитом по залізниці. «Зерно йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн. Четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності. Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм?», – наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Раніше на польській залізничній станції невідомими особами були пошкоджені три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина). 

До слова, перші порушники, які розсипали українське збіжжя з зерновозів на кордоні з Польщею, вже постали перед судом.

Читайте також:

Теги: Польща зерно протест українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Генштабі РФ вимушені суттєво переглянути терміни розгортання цілого ряду частин та з'єднань через невідповідність його амбіцій
Росія формує стратегічні резерви: як це вплине на фронт
11 березня, 12:02
Уряд та представники українського бізнесу підписали заяву про поглиблення співпраці між державою і підприємцями для покращення бізнес-клімату в Україні
Економічна ситуація в Україні: уряд та бізнес об'єднують зусилля
28 лютого, 18:05
Як наголосив прем'єр Польщі, закриття кордону буде «болючим для обох сторін рішенням»
Польща може тимчасово закрити кордон з Україною для торгівлі
28 лютого, 16:30
Президент Польщі наголосив, що його держава й надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії
Дуда назвав винних у блокаді українського кордону
21 лютого, 01:20
«Патріарх Філарет не вручав особисто Пилипенкові медаль та не знав про його «гріховні схильності», – зазначено в заяві церкви
УПЦ Київського патріархату анулювала нагороду військовому через його сексуальну орієнтацію
26 лютого, 12:43
Учасники підрозділу – досвідчені бійці та пілоти, що боронять Україну з перших днів вторгнення
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet Волонтерська ініціатива
6 березня, 13:07
Ціна на природний газ для населення в березні 2024 року залишиться незмінною
Тарифи на газ можуть підвищити: чого очікувати українцям
10 березня, 16:44
За резолюцію про заборону імпорту зернових культур з РФ та Білорусі проголосували 107 депутатів литовського Сейму
Литва пропонує Євросоюзу заборонити імпорт зерна з РФ та Білорусі
14 березня, 20:43
Греція допускає передачу Україні систем С-300 – ЗМІ
Греція допускає передачу Україні систем С-300 – ЗМІ
16 березня, 03:10

Соціум

У Росії зійшли з рейок одразу 20 вагонів поїзда (відео)
У Росії зійшли з рейок одразу 20 вагонів поїзда (відео)
Зерно на коліях. Українська активістка у Польщі просить співвітчизників гостро не реагувати
Зерно на коліях. Українська активістка у Польщі просить співвітчизників гостро не реагувати
Легіон «Свобода Росії» назвав втрати ворога в Курській та Білгородській областях
Легіон «Свобода Росії» назвав втрати ворога в Курській та Білгородській областях
Військові кібери зламали 14 сайтів РФ, які підтримали окупацію Криму
Військові кібери зламали 14 сайтів РФ, які підтримали окупацію Криму
Легіон «Свобода Росії» розніс опорний пункт росіян (відео)
Легіон «Свобода Росії» розніс опорний пункт росіян (відео)
Жителі Білгорода прокинулися під потужні вибухи (фото, відео)
Жителі Білгорода прокинулися під потужні вибухи (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі
16K
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
13K
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
13K
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
12K
Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони
11K
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua