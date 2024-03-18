Зерно на коліях. Українська активістка у Польщі просить співвітчизників гостро не реагувати

Для мешканців Польщі така форма протесту не є чимось новим – вони ще з 90-х розсипали зерно на залізничну колію

Наталя Панченко: «Поляки так протестують. Для них це нормально»

Польські фермери ще у 90-х роках розсипали зерно на залізничну колію, тому для цієї країни така форма протесту не є чимось новим. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила правозахисниця, представниця української діаспори у Польщі та лідерка української громадської організації «Євромайдан Варшава» Наталя Панченко.

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«Для мешканців Польщі така форма протесту не є чимось новим. Тут фермери ще з 90-х розсипали зерно на залізничну колію. Приварювали колії до коліс товарного потяга, щоб той не міг рушити з місця. У них завжди протести досить агресивні», – розповіла вона.

Панченко додала, що поляки не зрозуміли, чому українці сприйняли висипане зерно з подивом.

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«Перша асоціація у нас відразу ж із Голодомором виникла, бо в нас велика історична травма через це», – наголосила правозахисниця. Вона додала, що у польського суспільства немає такої асоціації, оскільки у них цього не було в історії.

Нагадаємо, у Польщі в четвертий раз за місяць розсипали зерно, що йшло транзитом по залізниці. «Зерно йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн. Четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності. Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм?», – наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Раніше на польській залізничній станції невідомими особами були пошкоджені три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина).

До слова, перші порушники, які розсипали українське збіжжя з зерновозів на кордоні з Польщею, вже постали перед судом.