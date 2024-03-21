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Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні

Ірина Луцак
glavcom.ua
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
Людина, яка знайшла зброю або отримала її для відсічі російської агресії, повинна її зареєструвати
фото з відкритих джерел

Частину зброї все ж таки пропонують вилучати

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який спрощує порядок отримання, зберігання та декларації зброї українцями у воєнний час. Його положення торкнуться й екземплярів, які були знайдені. Про це повідомив заступник голови МВС Богдан Драпатий.

Він зазначив, що цивільні особи отримають правові гарантії у воєнний період легально зберігати вогнепальну зброю та боєприпаси.

«Наразі МВС та Національна поліція у співпраці з депутатами готують пропозиції щодо покращення проєкту Закону до другого читання», – повідомив він.

Також заступник міністра навів основні положення документа:

  • Людина, яка знайшла зброю або отримала її для відсічі російської агресії, повинна її зареєструвати. Сама процедура буде спрощена та стане безкоштовною;
  • Якщо людина знайшла боєприпаси або зброю, то вона має проінформувати про це поліцію протягом 24 годин, після чого вона або декларує їх і залишає у себе або здає;
  • Вилучатимуть ту зброю, яка фігурувала у кримінальних злочинах або має ознаки зміни маркування.

Нагадаємо, на Черкащині двоє чоловіків закупили зброю та боєприпаси і готували вбивство судді. 

Як повідомлялося раніше, Нідерланди виділяють понад 150 млн євро на закупівлю боєприпасів для України. Ці боєприпаси закуповуються безпосередньо у промисловості. Про це повідомляє міністерство оборони країни.

Як повідомлялося раніше, уряди двох країн ЄС – Бельгії та Нідерландів – підготують для Збройних сил України пакет військової допомоги вартістю 412 мільйонів євро. До нього увійдуть 300 бойових машин LMV та три «мисливці за мінами»

Нагадаємо, адміністрація президента США виділить Україні новий пакет військової допомоги на $300 млн. Україна востаннє отримувала пакет військової допомоги від США ще в грудні 2023 року.

Читайте також: Оборонна промисловість України на підйомі, однак є "але" – WP
Теги: зброя закон Верховна Рада

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