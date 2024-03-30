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Українські хакери однією атакою завдали Росії збитків на понад $12 млрд

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Українські хакери однією атакою завдали Росії збитків на понад $12 млрд
На відновлення серверів піде велика кількість часу та ресурсів
фото з відкритих джерел

Хакери отримали десятки терабайтів засекреченої інформації

Українські хакери отримали доступ до більше ніж 100 російських сайтів і завдали ворогу збитків на понад $12 млрд. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що команда хакерської групи «UA25» отримала доступ до понад 100 російських сайтів за декілька хвилин.

Хакери змогли проникнути на сервери критично важливої інфраструктури та отримати десятки терабайтів засекреченої інформації.

Як зазначає СтратКом ЗСУ, ця хакерська атака завдавала збитків країні агресору на понад $12 млрд. На відновлення серверів та інформації піде велика кількість часу та ресурсів.

Нагадаємо, хакери Головного управління розвідки України (ГУР) атакували сервер органів влади у Росії. У результаті успішної кібератаки заблоковано роботу сервера органів держвлади РФ (www.gov.ru). Крім того, «ліг» сайт держнагород РФ (www.avard.gov.ru) і кінцевий сервер сайту Федеральної служби охорони РФ (fso.gov.ru).

Як повідомлялося, українські кіберактивісти «BO Team» протягом тижня здійснили низку хакерських атак на інформаційні ресурси РФ. Об’єктами стало технологічне обладнання не тільки державних чи комунальних структур, але і приватних.

Раніше кіберфахівці ЗСУ провели спецоперацію – зламали сервери 14 сайтів російських компаній і розмістили дефейс, що нагадує про втрату росіянами 33% Чорноморського флоту за останні два роки.  

Теги: кібератака хакер

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