Російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft

Російські хакери у лютому збільшили кількість атак на сервіси Microsoft

Компанія Microsoft заявила, що російське хакерське угрупування, фінансоване Кремлем, отримало доступ до деяких внутрішніх систем після хакерської атаки у січні. Про це повідомляє Reuters.

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Microsoft наголошує, що в лютому хакери збільшили обсяг атак вдесятеро порівняно з січнем 2024 року.

«Як ми вже повідомляли, у січні група безпеки виявила атаку на наші корпоративні системи електронної пошти і негайно активувала процес реагування», – йдеться у заяві компанії.

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Розслідування ідентифікувало зловмисника як Midnight Blizzard, спонсорованого російською державою суб'єкта.

Зазначається, що російське угрупування намагається використовувати знайдені ним конфіденційні дані.

«В останні тижні ми побачили докази того, що Midnight Blizzard використовує інформацію, вкрадену з наших корпоративних систем електронної пошти», – заявила компанія.

Нагадаємо, компанія Microsoft повідомила, що деякі з її корпоративних облікових записів електронної пошти були зламані підтримуваною Росією хакерською групою Midnight Blizzard, також відомою як Nobelium.

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Зазначалося, що російські хакери змогли отримати доступ до дуже невеликого відсотка облікових записів корпоративної електронної пошти Microsoft, включаючи і керівництво та працівників відділів кібербезпеки, юридичного та інших.

До слова, 18 лютого ресурси відомих українських медіа атакували російські хакери.