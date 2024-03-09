Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft
Російське угрупування намагається використовувати знайдені нею конфіденційні дані
фото з відкритих джерел

Російські хакери у лютому збільшили кількість атак на сервіси Microsoft

Компанія Microsoft заявила, що російське хакерське угрупування, фінансоване Кремлем, отримало доступ до деяких внутрішніх систем після хакерської атаки у січні. Про це повідомляє Reuters.

Microsoft наголошує, що в лютому хакери збільшили обсяг атак вдесятеро порівняно з січнем 2024 року.

«Як ми вже повідомляли, у січні група безпеки виявила атаку на наші корпоративні системи електронної пошти і негайно активувала процес реагування», – йдеться у заяві компанії.

Розслідування ідентифікувало зловмисника як Midnight Blizzard, спонсорованого російською державою суб'єкта.

Зазначається, що російське угрупування намагається використовувати знайдені ним конфіденційні дані.

«В останні тижні ми побачили докази того, що Midnight Blizzard використовує інформацію, вкрадену з наших корпоративних систем електронної пошти», – заявила компанія.

Нагадаємо, компанія Microsoft повідомила, що деякі з її корпоративних облікових записів електронної пошти були зламані підтримуваною Росією хакерською групою Midnight Blizzard, також відомою як Nobelium.

Зазначалося, що російські хакери змогли отримати доступ до дуже невеликого відсотка облікових записів корпоративної електронної пошти Microsoft, включаючи і керівництво та працівників відділів кібербезпеки, юридичного та інших.

До слова, 18 лютого ресурси відомих українських медіа атакували російські хакери.

Теги: Microsoft кібератака хакер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як повідомлялося, російські хакери групи Just Evil отримали доступ до систем армії США і системи Ilias литовської армії
Російські хакери намагалися проникнути у систему литовської армії
13 лютого, 13:19
Контент, створений ШІ, вже використовувався у виборчих кампаніях по всьому світу
Google, Microsoft і Meta під час виборів маркуватимуть контент, створений ШІ
14 лютого, 11:07
Міністерство юстиції активізує зусилля з припинення кіберкампаній російського уряду проти США та їх партнерів
США знищили російську хакерську мережу
15 лютого, 21:33
Російські хакери атакували ресурси українських медіа
Російські хакери атакували ресурси українських медіа
18 лютого, 23:31
Користувачі зможуть застосовувати для трансляції фронтальну чи основну камеру
Windows 11 отримала можливість використовувати смартфон як вебкамеру
1 березня, 20:15
Діяльність хакерського угруповання LockBit була заблокована правоохоронцями з 11 країн
Ліквідовано одне із найактивніших угруповань хакерів: деталі від Bloomberg
20 лютого, 08:51
Хакери виклали в мережу дані НПО «Высокоточные системы и технологии» з міста Іжевськ
Хакери виклали в мережу документацію підприємства РФ, що виробляє ракети
17 лютого, 13:31
У Росії масштабний збій у роботі інтернету
У Росії масштабний збій у роботі інтернету
27 лютого, 13:18
КНДР, ймовірно, почала готуватися до виробництва власних напівпровідників у зв'язку із труднощами із закупівлею мікросхем внаслідок запровадження санкцій
Хакери з КНДР «зламали» південнокорейські компанії, які розробляють мікросхеми
4 березня, 16:58

Соціум

Російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft
Російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft
У Росії гучно: вибухи пролунали в Курську та Таганрозі
У Росії гучно: вибухи пролунали в Курську та Таганрозі
Росія вже готує концерт на честь перемоги Путіна на виборах
Росія вже готує концерт на честь перемоги Путіна на виборах
Оскар-2024. Хто з акторів претендує на найкращу чоловічу роль
Оскар-2024. Хто з акторів претендує на найкращу чоловічу роль
Винищувачі США F-35 сертифіковано для несення ядерних бомб
Винищувачі США F-35 сертифіковано для несення ядерних бомб
За фото Навального – до в'язниці. Мурманський суд визнав портрет політика пропагандою екстремізму
За фото Навального – до в'язниці. Мурманський суд визнав портрет політика пропагандою екстремізму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Заводи у Німеччині неочікувано зіштовхнулись із серйозною проблемою: подробиці від Bloomberg
23K
Медведчук і всі-всі-всі. Хто хоче повернути український паспорт
5798
Росія завалила Польщу огірками. Фермери не приховують шоку
5209
Що допомогло ЗСУ знищити винищувачі РФ: The Telegraph назвала зброю
3343
Історія з призначенням Залужного послом. А як же протокол, повага і міжнародні документи?
3010
У Чернівецькій області чоловіки з сокирами напали на представників ТЦК

Новини

Шевченківський день. Що відзначаємо 9 березня
Сьогодні, 00:50
Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Вчора, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Вчора, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Вчора, 00:20
Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
7 березня, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
7 березня, 04:52

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua