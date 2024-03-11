Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни

На росіян чекає посилення цензури, зокрема на ТБ і в Інтернеті

У розсекреченому документі йдеться, що Росія готується до світової війни, а тому «закручування гайок» всередині держави лише посилиться

Українські хакери групи «Кібер Спротив» передали в розпорядження міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm унікальні документи за особистим підписом російського диктатора Володимира Путіна щодо планів соціально-політичних змін у РФ після виборів. Про це повідомляє InformNapalm.

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Як зазначається, з витоку цих документів стає зрозуміло, що Росія готується до світової війни, а тому «закручування гайок» всередині держави лише посилиться.

Група КіберCпротив отримала доступ до поштової електронної скриньки помічника директора «Інститут наукової інформації з суспільних наук» (так українською розшифровується російська абревіатура «Инион») – російська дослідна установа, про діяльність якої досить мало інформації у відкритих джерелах, Олексія Кузнєцова – Романа Сєйткалієва.

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Група КіберCпротив отримала доступ до поштової електронної скриньки Романа Сєйткалієва

Той формально працює на посаді наукового співробітника, але зміст листувань свідчить, що по суті він – особистий секретар Кузнєцова. Через пошту Сєйткалієва проходить чимало документів, які стосуються як адміністративної, так і наукової діяльності директора та колективу всього інституту. Кузнєцов навіть довіряє йому особисті документи.

На пошті заступника і правої руки директора інституту Романа Сейткалієва можна побачити цікавий лист кандидату філософських наук, старшому науковому співробітнику інституту Юрію Пущаєву.

В листі Сейткалієв вітає Пущаєва. Там йдеться, що Пущаєв «зробив щось неймовірне», і що його напрацювання були погоджені на найвищому рівні.

Там можна побачити три документи:

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статтю Пущаєва «Война на Украине и дезападнизация как историческая задача: возможности и пределы» з альманаху «Тетради консерватизма» за 2023 рік;

лист директора «Инион» Кунєцова голові Держдуми РФ Володіну із пропозицією розглянути аналіз суспільно-політичної обстановки в РФ, проведений фахівцями інституту;

лист Володіна президенту Путіну із пропозиціями впроваджувати концепцію «дезахіднизаціі» в РФ після виборів.

Лист голови Держдуми

Як випливає з листа Володіна, ніхто у правлячих колах Росії не сумнівається у переобранні Путіна, і ще в листопаді-грудні минулого року російська влада формувала плани на післявиборчий період. Сам лист датований 30 листопада, а як випливає із путінської резолюції «согласєн» – він побачив документ 12 грудня 2023 року.

В той самий день він підписав доволі багато законів, в тому числі зміни до кримінального кодексу (підвищення терміну відбування покарання для умовно-дострокового звільнення), та посилення деяких контролюючих заходів в Інтернеті.

В листів вказується, що Росія потребує трансформації і заходів, які посилять її перед майбутніми викликами. Зокрема, пропонується дивна «дезападнизация», яка включатиме:

посилення одержавлення економіки, коли всі сировинні галузі переходять у власність держави;

суверенізацію науки, культури і мистецтва, підвищення в їхньому розвитку ролі держави;

посилення цензури, зокрема на ТБ і в Інтернеті;

вирішення питання опозиційних рухів;

помірну клерикалізацію суспільства в рамках можливого.

Подібні кроки, на думку Володіна, покликані «трансформувати суспільство і перейти до прискореної мобілізації в післявиборчий період», а комітети Держдуми готові підтримати ініціативу і за командою вождя розпочати напрацювання законопроєктів.

Цікаво, що в документі вказано, що концепція вже погоджена з першим заступником Голови Адміністрації президента РФ Сергієм Кірієнком. Нагадаємо, саме Кірієнко відповідальний за увесь внутрішньополітичний блок, що включає в себе вибори всіх рівнів, взаємодію з політичними партіями, громадськими організаціями, молодіжну політику.

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Дійсно, аналітики видання допустили, що документ таки погоджений Кірієнком. Адже внизу документу є підпис і дата - 06.12.23. Підпис доволі схожий на підпис Кірієнка, який той лишив, відвідуючи в жовтні минулого року окупований Росією український Енергодар.

Лист Володіна не деталізує мотиви, якими збирається керуватися російська сторона.

В першому розділі «Загальні передумови» вказано, що виклики, що постали перед Росією, схожі із викликами «великої вітчизняної війни». Йдеться, що підтримка Заходом України затягує швидке завершення «спеціальної військової операції», що Захід розглядає Україну як обʼєкт інвестицій і вклав вже стільки грошей, що ніколи не відступить. Водночас науковці перелічують внутрішні проблеми в Росії: повернення з фронту травмованих війною чоловіків, збільшення пенсійного віку, низькі темпи зростання зарплат і пенсій, збільшення витрат на «СВО». Науковці вказують, що ці фактори збільшують соціальну напругу всередині Росії.

Відповідно, науковці роблять висновок, що дуже схожий на риторику колишнього помічника Путіна Владислава Суркова перед повномасштабним вторгненням.

«Відповідно, для розв’язання проблеми соціальної ентропії в подібній системі соціальних взаємовідносин найочевиднішим рішенням буде продовження політики експорту хаосу за кордон – тобто розрядка внутрішньої напруженості через зовнішню експансію.

В історичному контексті втрата Росією територій після ганебного Брестського миру, як і після розпаду Варшавського блоку, дає всі підстави для виплескування соціальної напруженості за кордон з метою внутрішнього згуртування.

Таким чином, після завершення СВО в Україні та падіння київського режиму протистояння Росії із Заходом не припиниться, а тільки посилиться. Фактично ми зараз перебуваємо тільки на початковому етапі трансформації однополярного світу в багатополярний, з різними центрами впливу і згасанням Заходу. Однак століття колоніального минулого Заходу не дадуть Росії безперешкодно досягти своїх інтересів», – йдеться у статті.

Нагадаємо, український історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому» заявив, що зміни всередині Росії обов'язково мають супроводжуватися поразками на фронті або ж підривом образу Путіна як непереможного лідера.

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Раніше повідомлялося, що Росія вже збирає учасників концерту, який відбудеться 18 березня, на честь «перемоги» російського диктатора Володимира Путіна на так званих виборах президента.