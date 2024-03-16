«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)

Росіяни не на жарт збентежились, коли почули голос Путіна

Кібервоїни зламали камери спостереження у багатьох російських містах

У день початку голосування на виборах президента РФ українські хакери влаштували масовану атаку в Росії.

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Кібервоїни зламали камери спостереження у багатьох російських містах та запустили найщиріше звернення Путіна до громадян РФ, де він пояснив росіянам стан справ з так званою спеціальної військовою спецоперацією, економікою країни та опонентів на виборах.

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Нагадаємо, кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони зламали систему державних послуг Росії, через яку здійснюється онлайн-голосування на «виборах президента».

Також, кібери ГУР спричинили збій в онлайн-голосуванні ще вчора, у перший день «президентських виборів» у Росії. Не змогли віддати свій голос жителі низки регіонів.