Хакери атакували сервер органів держвлади РФ

Кібери «поклали» сайт держнагород РФ і кінцевий сервер сайту Федеральної служби охорони Росії

Хакери Головного управління розвідки України (ГУР) атакували сервер органів влади у Росії. Про це повідомляє rbc.ua із покликанням на джерело у спецслужбах.

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«23 березня здійснено кібератаки на сервер органів влади держави-агресора», – стверджує джерело.

Так, у результаті успішної кібератаки заблоковано роботу сервера органів держвлади РФ (www.gov.ru).

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Крім того, «ліг» сайт держнагород РФ (www.avard.gov.ru) і кінцевий сервер сайту Федеральної служби охорони РФ (fso.gov.ru).

Джерело у спецслужбах зазначило, що атаки на російські сервери тривають.

Нагадаємо, що українські кіберактивісти «BO Team» протягом тижня здійснили низку хакерських атак на інформаційні ресурси РФ. Об’єктами стало технологічне обладнання не тільки державних чи комунальних структур, але і приватних.

Раніше кіберфахівці ЗСУ провели спецоперацію – зламали сервери 14 сайтів російських компаній і розмістили дефейс, що нагадує про втрату росіянами 33% Чорноморського флоту за останні два роки. Серед вражених ресурсів – сайти компаній, які на замовлення російського військового керівництва здійснювали інформаційну та рекламну підтримку незаконного приєднання Криму 10 років тому.