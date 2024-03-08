Хакери розсекретили плани будівництва російських спецоб’єктів
У вільний доступ викладено деталі розташування об’єктів, які зводяться російським Міноборони
Учасники міжнародного хакерського угруповання Head Mare отримали доступ до мереж Управління майном спецоб’єктів Міноборони Росії. Про це активісти повідомили на своїй сторінці у мережі Х.
1/8) Хэд Марэ открывает документы ФГАУ УИСП @mod_russia. Да-да, строители бункеров, спецобъектов и… Главного храма Вооруженных Сил РФ. Да, уровни защиты не сработали pic.twitter.com/S47JLmIa7t— Head Mare (@head_mare) March 8, 2024
У вільний доступ викладено деталі розташування об’єктів, які зводяться російським Міноборони. Цікаво, що серед їх переліку знаходяться як військово-патріотичні інституції, так і бункери і Головний Храм Міноборони.
Серед документів – схема військового містечка у Севастополі.
Також надбанням громадськості стали плани запасних командних пунктів «Фауна» та «Вега», які використовують для розміщення офіцерського складу окупантів.
Викликають цікавість також матеріали про розташування російської 41 бригади ракетних кораблів і катерів. Частина базується у тимчасово окупованому Криму.
Ймовірно, члени Mare Head скористалися вразливостями, які були допущені компанією «ИнтармИТ», яка надає ІТ-послуги російському Міноборони.
Як повідомлялося, українські хакери атакували ІТ-компанію, що працювала на російську «оборонку». Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.
Нагадаємо, нещодавно у Росії виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера «Акадо-телеком». Ця компанія забезпечує послугами низку російських державних структур, у тому числі адміністрацію президента РФ, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, «Сбєрбанк» та інші об’єкти.
За даними ГУР, збій стався «внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів».
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