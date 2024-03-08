Хакери розсекретили плани будівництва російських спецоб’єктів

Ймовірно, члени Mare Head скористалися вразливостями, які були допущені компанією «ИнтармИТ», яка надає ІТ-послуги російському Міноборони

У вільний доступ викладено деталі розташування об’єктів, які зводяться російським Міноборони

Учасники міжнародного хакерського угруповання Head Mare отримали доступ до мереж Управління майном спецоб’єктів Міноборони Росії. Про це активісти повідомили на своїй сторінці у мережі Х.

Будь ласка, читайте текст після реклами

1/8) Хэд Марэ открывает документы ФГАУ УИСП @mod_russia. Да-да, строители бункеров, спецобъектов и… Главного храма Вооруженных Сил РФ. Да, уровни защиты не сработали pic.twitter.com/S47JLmIa7t — Head Mare (@head_mare) March 8, 2024

Будь ласка, читайте текст після реклами

У вільний доступ викладено деталі розташування об’єктів, які зводяться російським Міноборони. Цікаво, що серед їх переліку знаходяться як військово-патріотичні інституції, так і бункери і Головний Храм Міноборони.

Серед документів – схема військового містечка у Севастополі.

фото: X / head_mare

Також надбанням громадськості стали плани запасних командних пунктів «Фауна» та «Вега», які використовують для розміщення офіцерського складу окупантів.

фото: X / head_mare

Викликають цікавість також матеріали про розташування російської 41 бригади ракетних кораблів і катерів. Частина базується у тимчасово окупованому Криму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

фото: X / head_mare

фото: X / head_mare

Ймовірно, члени Mare Head скористалися вразливостями, які були допущені компанією «ИнтармИТ», яка надає ІТ-послуги російському Міноборони.

Як повідомлялося, українські хакери атакували ІТ-компанію, що працювала на російську «оборонку». Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.

Нагадаємо, нещодавно у Росії виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера «Акадо-телеком». Ця компанія забезпечує послугами низку російських державних структур, у тому числі адміністрацію президента РФ, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, «Сбєрбанк» та інші об’єкти.

За даними ГУР, збій стався «внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів».