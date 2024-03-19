Кіберактивісти атакували низку ресурсів РФ: на відновлення підуть тижні

Об’єктами хакерських ударів стало технологічне обладнання не тільки державних чи комунальних структур, але і приватних

Активісти атакували ресурси ПАТ «Ростелеком», було виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ

Українські кіберактивісти «BO Team» протягом тижня здійснили низку хакерських атак на інформаційні ресурси РФ. Об’єктами стало технологічне обладнання не тільки державних чи комунальних структур, але і приватних. Про це повідомляє «Інформаційний спротив».

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Так, активісти атакували ресурси ПАТ «Ростелеком», було виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ.

Було отримано доступ до системи електронного документообігу «Правительства Белгородской области», здійснено фейкові розсилки 12 тис. місцевих чиновників.

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Хакери атакували та вивели з ладу комунікаційне обладнання ТОВ «Белзнак».

Також було атаковано та знищено інформаційні ресурси «Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хазяйства»". Атаковано та знищено інфраструктуру ЗАТ «Томмолоко».

«Захоплено та знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера «Gb.ru» та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував. Виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik в «Центре управления городским автоэлектротранспортом" в м. Новосибірськ», – йдеться в повідомленні.

Фахівці підрахували, що шкоду можна оцінити у сотнях тис. доларів непоправних втрат. За їхніми попередніми оцінками, навіть часткове відновлення, а воно можливе далеко не всюди, обчислюватиметься тижнями.

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Раніше повідомлялося, що кіберфахівці ЗСУ провели спецоперацію – зламали сервери 14 сайтів російських компаній і розмістили дефейс, що нагадує про втрату росіянами 33% Чорноморського флоту за останні два роки.

Як зазначається, потоплені кораблі та уламки літаків стратегічної авіації, саме ці зображення з’явилися на сторінках інформаційних та рекламних агентств, які співпрацюють з міністерством оборони Росії.

Серед вражених ресурсів – сайти компаній, які на замовлення російського військового керівництва здійснювали інформаційну та рекламну підтримку незаконного приєднання Криму 10 років тому.