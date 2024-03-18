Військові кібери зламали 14 сайтів РФ, які підтримали окупацію Криму

Серед вражених ресурсів – сайти компаній, які на замовлення російського військового керівництва здійснювали інформаційну та рекламну підтримку окупації

Кіберфахівці ЗСУ провели спецоперацію – зламали сервери 14 сайтів російських компаній і розмістили дефейс, що нагадує про втрату росіянами 33% Чорноморського флоту за останні два роки. Про це повідомляє «АрміяІнформ».

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Як зазначається, потоплені кораблі та уламки літаків стратегічної авіації, саме ці зображення з’явилися на сторінках інформаційних та рекламних агентств, які співпрацюють з міністерством оборони Росії.

Серед вражених ресурсів – сайти компаній, які на замовлення російського військового керівництва здійснювали інформаційну та рекламну підтримку незаконного приєднання Криму 10 років тому. Зокрема, інформагентство «Новый день», регіональні портали Криму, Москви і Свердловської області та рекламні агентства, що надавали послуги з розміщення матеріалів по території Росії і тимчасово окупованого Криму.

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На стартових сторінках компаній з’явилося зображення потоплених російських кораблів, а також літаків стратегічної авіації та нагадування, що разом із незаконним так званим приєднанням Криму в росіян «від’єдналось» 33% кораблів Чорномоського флоту.

«Главком» уже повідомляв, що військові кібери періодично проводять акції у дні, які окупанти вважають святковими, нагадуючи, що стежать за діями агресорів у кіберпросторі.

Також військові кібери «привітали» росіян з Днем ракетних військ Збройних сил РФ. Зокрема українські хакери проникли в мережу і дефейс сайту тепломережі міста Чебоксари – столиці Чуваської республіки.