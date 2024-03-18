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Військові кібери зламали 14 сайтів РФ, які підтримали окупацію Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військові кібери зламали 14 сайтів РФ, які підтримали окупацію Криму
На стартових сторінках компаній з’явилося зображення потоплених російських кораблів
фото: armyinform.com.ua

Серед вражених ресурсів – сайти компаній, які на замовлення російського військового керівництва здійснювали інформаційну та рекламну підтримку окупації

Кіберфахівці ЗСУ провели спецоперацію – зламали сервери 14 сайтів російських компаній і розмістили дефейс, що нагадує про втрату росіянами 33% Чорноморського флоту за останні два роки. Про це повідомляє «АрміяІнформ».

Як зазначається, потоплені кораблі та уламки літаків стратегічної авіації, саме ці зображення з’явилися на сторінках інформаційних та рекламних агентств, які співпрацюють з міністерством оборони Росії.

Серед вражених ресурсів – сайти компаній, які на замовлення російського військового керівництва здійснювали інформаційну та рекламну підтримку незаконного приєднання Криму 10 років тому. Зокрема, інформагентство «Новый день», регіональні портали Криму, Москви і Свердловської області та рекламні агентства, що надавали послуги з розміщення матеріалів по території Росії і тимчасово окупованого Криму.

На стартових сторінках компаній з’явилося зображення потоплених російських кораблів, а також літаків стратегічної авіації та нагадування, що разом із незаконним так званим приєднанням Криму в росіян «від’єдналось» 33% кораблів Чорномоського флоту.

«Главком» уже повідомляв, що військові кібери періодично проводять акції у дні, які окупанти вважають святковими, нагадуючи, що стежать за діями агресорів у кіберпросторі.

Також військові кібери «привітали» росіян з Днем ракетних військ Збройних сил РФ. Зокрема українські хакери проникли в мережу і дефейс сайту тепломережі міста Чебоксари – столиці Чуваської республіки.

Теги: кібератака ЗСУ хакер

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