Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Хакери з КНДР «зламали» південнокорейські компанії, які розробляють мікросхеми

Катерина Іванова
glavcom.ua
Хакери з КНДР «зламали» південнокорейські компанії, які розробляють мікросхеми
КНДР, ймовірно, почала готуватися до виробництва власних напівпровідників у зв'язку із труднощами із закупівлею мікросхем внаслідок запровадження санкцій
фото: fdd.org

Північну Корею звинувачують у спонсоруванні масштабних кібератак по всьому світу

У понеділок, 4 березня, шпигунське агентство Сеула заявило, що північнокорейські хакери зламали дві південнокорейські компанії з виготовлення напівпровідникового обладнання з метою викрадення інформації для внутрішньої програми з виробництва мікросхем. Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві Національної розвідувальної служби йдеться про те, що хакери використовували техніку, яка отримала назву «життя за межами землі». Вона спирається на встановлене програмне забезпечення і її важче виявити. Зловмисники зосередилися на серверах, підключених до Інтернету. 

У відомстві додали, що КНДР, ймовірно, почала готуватися до виробництва власних напівпровідників у зв'язку із труднощами із закупівлею мікросхем внаслідок запровадження санкцій.

Шпигунське агентство заявило, що Пхеньян, ймовірно, почав зосереджувати кібератаки на секторі виробництва мікросхем з другої половини минулого року, щоб задовольнити зростаючий попит на розробку супутників і ракет.

Окрім цього, Північну Корею звинувачують у спонсоруванні масштабних кібератак на банки по всьому світу, викраденні оборонних секретів, вимаганні грошей та цифрової валюти. 

Нагадаємо, аналітики виявили маршрут постачання зброї КНДР до Росії. За словами аналітиків, рух суден триває між Наджином у Північній Кореї та портом Дунай та Східний у Росії. Повідомляється, що в ході цих рейсів було перевезено понад 2,5 млн. артилерійських снарядів та інших боєприпасів.

Стало відомо, що КНДР відправила Росії кілька мільйонів боєприпасів. Сотні північнокорейських заводів, де виробляють боєприпаси, працюють приблизно на 30% від своєї потужності через брак сировини та електроенергії. Але, як додав глава міноборони Південної Кореї, заводи, які виготовляють снаряди для Росії, працюють на повну потужність.

Читайте також: Росія вбиває українців ракетами з КНДР: оприлюднено докази (фото)
Теги: викрадення виготовлення Північна Корея хакер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час обшуку в автівці підозрюваних поліцейські вилучили викрадене майно та інші речові докази
У столиці затриманий злодій погрожував підірвати гранатою поліцейських (фото, відео)
Сьогодні, 09:39
Злочини, які здійснюють росіяни після повернення з війни, лише збільшуються
Окупант повернувся з війни і зарубав сокирою «найкращого вчителя Росії»
1 березня, 11:13
Супутникові знімки зафіксували місце дислокації ще одного ворожого А-50
Супутникові знімки зафіксували місце дислокації ще одного ворожого А-50
29 лютого, 23:31
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу з Кім Чен Ином під час візиту до КНДР 27 липня 2023
Аналітики виявили маршрут постачання зброї КНДР до Росії
29 лютого, 02:51
Російські хакери атакували ресурси українських медіа
Російські хакери атакували ресурси українських медіа
18 лютого, 23:31
Під час недавнього візиту в Україну Боррель відвідав фабрики з виготовлення безпілотників
Боррель заявив, що Україні буде протистояння нового типу з елементами із «Зоряних воєн»
18 лютого, 19:23
На підприємстві виготовляють залізобетонні оборонні конструкції
Сховати не вдалось: партизани виявили підпільне виробництво оборонних споруд
13 лютого, 15:19
Північна Корея оголосила про розробку нових снарядів для ракетної установки
Північна Корея оголосила про розробку нових снарядів для ракетної установки
12 лютого, 08:23
Унаслідок кібератаки України російські сервери перестали працювати
Хакери розвідки атакували програму керування дронами росіян
8 лютого, 14:42

HiTech

Подкаст про технології «Закрив раунд» повертається: 4 сезон – яким він буде
Подкаст про технології «Закрив раунд» повертається: 4 сезон – яким він буде
Хакери з КНДР «зламали» південнокорейські компанії, які розробляють мікросхеми
Хакери з КНДР «зламали» південнокорейські компанії, які розробляють мікросхеми
Відомий фільм «Дюна» був знятий українськими об'єктивами (фото)
Відомий фільм «Дюна» був знятий українськими об'єктивами (фото)
Windows 11 отримала можливість використовувати смартфон як вебкамеру
Windows 11 отримала можливість використовувати смартфон як вебкамеру
ЄС підозрює Meta в незаконному зборі даних користувачів
ЄС підозрює Meta в незаконному зборі даних користувачів
Туреччина випустила новий вид роботизованої зброї, яка ефективна проти дронів (відео)
Туреччина випустила новий вид роботизованої зброї, яка ефективна проти дронів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Розвідка розповіла, які козирі має кривавий режим Путіна
56K
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, щодо яких скандальних положень дійшли згоди
48K
У Німеччині співробітник консульства РФ напав на жінку, яка принесла квіти до меморіалу в пам’ять Навального
23K
Загострення на фронті. Сумщина в авральному режимі зводитиме оборонні рубежі
8845
Десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою
8102
Безпілотник, який перевозив 20 кг вибухівки, упав на «Петербурзький нафтовий термінал»

Новини

«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Сьогодні, 12:01
В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
Сьогодні, 05:20
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Сьогодні, 00:00
Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
Вчора, 16:37
В Уряді сподіваються покращити ситуацію з боргами на балансуючому ринку електроенергії вже навесні
Вчора, 13:52
Хмарно, місцями дощ: прогноз погоди на 3 березня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua