Хакери з КНДР «зламали» південнокорейські компанії, які розробляють мікросхеми

Північну Корею звинувачують у спонсоруванні масштабних кібератак по всьому світу

У понеділок, 4 березня, шпигунське агентство Сеула заявило, що північнокорейські хакери зламали дві південнокорейські компанії з виготовлення напівпровідникового обладнання з метою викрадення інформації для внутрішньої програми з виробництва мікросхем. Про це повідомляє Bloomberg.

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У заяві Національної розвідувальної служби йдеться про те, що хакери використовували техніку, яка отримала назву «життя за межами землі». Вона спирається на встановлене програмне забезпечення і її важче виявити. Зловмисники зосередилися на серверах, підключених до Інтернету.

У відомстві додали, що КНДР, ймовірно, почала готуватися до виробництва власних напівпровідників у зв'язку із труднощами із закупівлею мікросхем внаслідок запровадження санкцій.

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Шпигунське агентство заявило, що Пхеньян, ймовірно, почав зосереджувати кібератаки на секторі виробництва мікросхем з другої половини минулого року, щоб задовольнити зростаючий попит на розробку супутників і ракет.

Окрім цього, Північну Корею звинувачують у спонсоруванні масштабних кібератак на банки по всьому світу, викраденні оборонних секретів, вимаганні грошей та цифрової валюти.

Нагадаємо, аналітики виявили маршрут постачання зброї КНДР до Росії. За словами аналітиків, рух суден триває між Наджином у Північній Кореї та портом Дунай та Східний у Росії. Повідомляється, що в ході цих рейсів було перевезено понад 2,5 млн. артилерійських снарядів та інших боєприпасів.

Стало відомо, що КНДР відправила Росії кілька мільйонів боєприпасів. Сотні північнокорейських заводів, де виробляють боєприпаси, працюють приблизно на 30% від своєї потужності через брак сировини та електроенергії. Але, як додав глава міноборони Південної Кореї, заводи, які виготовляють снаряди для Росії, працюють на повну потужність.