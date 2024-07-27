Полярники кумедними фото підтримали українських спортсменів-олімпійців

Полярники побажали олімпійцям нових рекордів, перемог та медалей, а також отримати задоволення від змагань

Антарктика – єдиний регіон, не представлений на Олімпіаді, тому українці це виправили

Українські полярники влаштували фотофлешмоб, щоб підтримати земляків на олімпіаді в Парижі. Як інформує 29-та Українська антарктична експедиція, науковці вирішили надіслати вітання спортсменам, які представляють Україну в столиці Франції. Вони опублікували низку кумедних фото.

«Антарктика – єдиний регіон, не представлений на Олімпіаді, тому українці це виправили, показавши, як на станції Академік Вернадський можна змагатися з різних видів спорту, доступних у полярних умовах», – ідеться у поясненні до знімків.

«Ми бажаємо нашим олімпійцям нових рекордів, перемог та медалей, а також отримати задоволення від змагань.

Також хочемо нагадати, що багато спортсменів, як і полярників, зараз захищають нашу країну, тож бажаємо їм якомога скоріше здобути Перемогу та повернутися у спорт та до наукової роботи», – підсумовують полярники.

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Раніше українські полярники з Національного антарктичного наукового центру показали один із цікавих типів поведінки горбатого кита – spyhopping, тобто «шпигунство».

Нагадаємо, українські полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез, де розташована станція «Академік Вернадський». Цього сезону, який триває від вересня до квітня, зафіксовано сім тисяч пінгвінів. До 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздували біля «Академіка Вернадського».

Також Українські науковці зі станції «Академік Вернадський» зняли на відео, як кити в Антарктиді виринають з води та крутяться над океаном.