За українськими полярниками погнався небезпечний хижак

Довжина морського леопарда становить 3-4 метри, а вага 300-400 кг

Українські полярники ледь не стали здобиччю дуже небезпечного хижака – морського леопарда, який, побачивши в океані човен з людьми, розпочав його переслідувати та «гнав», поки той не причалив до суші. Вченим вдалося зафіксувати на відео, як тварина пливе за човном та майже «підрізає» його у воді.

«Погляньте, хто переслідував наших полярників під час нещодавнього виходу в океан. Це був морський леопард, який буквально наздоганяв човен українських вчених. Звісно, така увага тварини цікава, але не надто приємна. Морський леопард має гострі зуби, дуже швидко пересувається у воді (до 40 км/год) і вважається одним з головних хижаків Антарктики», – розповіли у Національному антарктичному центрі.

Коли полярники зрозуміли, що отримали неочікуваного супровідника, одразу згорнули роботу в океані й повернулися до станції. Бо найпевніше леопард сприйняв появу транспорту як вторгнення на свою територію та вирішив прогнати «чужинця». Тому переслідував його аж доки човен не причалив до острова.

Човен українських полярників наздоганяв… морський леопард😳😳😳



Звісно, така увага тварини цікава, але не надто приємна.



Морський леопард має гострі зуби, дуже швидко пересувається у воді (до 40 км/год) і вважається одним з головних хижаків Антарктики pic.twitter.com/oZZcG8AmhF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 4, 2024

Хижак харчується не тільки крилем чи рибою, а й пінгвінами, тюленями. Тож цілком може догнати та прогризти човен. Довжина морського леопарда становить 3-4 метри, а вага 300-400 кг.

Морських леопардів можна нерідко побачити в районі української полярної станції «Академік Вернадський», особливо з кінця антарктичного літа. В цей час вони починають полювати близько до берегів, де живуть колонії пінгвінів, очікуючи у воді недосвідчених малят. Після вдалого полювання, як і інші представники родини тюленевих, люблять відпочивати на крижинах.

«Оскільки через потепління акваторія навколо нашого острова останніми роками майже не замерзає, то пінгвіни не мають потреби мігрувати далеко на північ. Нині вони можуть триматися в районі станції весь рік. Відповідно на зиму можуть лишатися й леопарди, що харчуються пінгвінами», – розповіли у центрі.

Раніше українські полярники помітили рідкісне явище – зоряне небо над станцією «Академік Вернадський». Полярники зауважили, що у Південній півкулі, де розташований континент Антарктида, можна побачити 45 сузір’їв, які недоступні в Північній півкулі.