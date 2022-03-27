Український сирієць звернувся до співвітчизників: «не приїздіть в Україну заради Путіна»

Руйнування Маріуполя страшніші ніж те, що чинив ІДІЛ в Хомсі і Раккі

Мешканець одного з тимчасово окупованих українських міст, сирієць за походженням, передав до «Главкому» своє звернення до співвітчизників. Не розголошуючи з міркувань безпеки прізвище автора, хочемо ознайомити з ним наших читачів.

«В Україні я живу понад 30 років із батьками. Одружений, у мене дружина – українка. Тут в Україні понад 3 мільйони мусульман. І українці, і татари тут мешкають вільно. Дуже добре, мирно, дружно. Ми шануємо їх, вони шанують нас. Я довіряю українцям, бо ми приїхали до них. Вони нас прийняли, як колись сподвижники пророка Мухаммада (мир йому) поїхали до Африки з Мекки. Пророк Мухаммад (мир йому) сказав, йдіть туди, там король, який нікого не утискує, він дуже справедливий християнин», – пише автор зверненя.

Він зазначає, що раніше мав в Україні будинок, роботу, машину, дуже хороших друзів-українців, яким повністю довіряв. Довіра була взаємною, українці легко давали товар у борг. Робота йшла мирно, спокійно, святкувалося свято Курбан Байрам та інші. Ніяких утисків не було.

«Місяць тому, як ви чули, російські путінські окупанти напали на нас. Після цього в нас не залишилося води, ні хліба, ні світла, ні зв'язку. Без опалення діти мерзнуть. Не знаємо, де зараз наші друзі, брати. Ні роботи, нічого тут не лишилося. Наче ІДІЛ сюди прийшов. Як Хомс і Ракка після ІДІЛ. В Україні міста Маріуполя вже майже на 90% немає. Тому я прошу вас, земляки-сирійці, не приїжджайте сюди заради Путіна, не утискуйте християн, іудеїв, мусульман, які тут живуть. Тому що порок Мухаммад (мир йому) сказав: хто утискує християн та юдеїв, той буде моїм ворогом у Судний день. І хто уб'є одну людину, її гріх буде як, якби він убив все людство. Тут гине багато молодих хлопців, дітей, людей похилого віку. Якщо хочете навести лад, наведіть його в нашій Сирії. Прошу вас не приїжджати сюди, залиште нас зі світом. Україна нікого не утискала, ні на кого не нападала. І дай Боже, щоб це все швидше закінчилося. Салам».

Нагадаємо, що у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада, Росія відкрила 14 центрів вербування найманців, яких згодом збираються відправити на війну проти України.