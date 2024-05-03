Чехія пояснила, як ставиться до українських ухилянтів

У Чехії перебувають 94 643 чоловіків, які мають тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні

Чеський міністр прокоментував повернення українських чоловіків, які виїхали за кордон

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що в країні не підтримують тих українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову. Про це повідомляє видання Novinky.

Ліпавський прокоментував прагнення української влади повернути чоловіків, які виїхали за кордон.

«Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців і ми приймаємо їх на своїй території. Але не тих, хто намагається уникнути призовного обов'язку», – сказав Ліпавський.

Зокрема, у Чехії перебувають 94 643 чоловіків віком від 18 до 65 років, які мають тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Як пише видання, можливості держави обмежені, коли справа стосується обов’язкового повернення.

«Чеська держава не має для цього правових підстав. Вона не може позбавити когось тимчасового захисту лише тому, що вона так вирішила», – сказала експерт з міжнародного права з юридичного факультету Карлового університету Вера Гонускова.

Теоретичний вихід експертка бачить у тому, що Україна надсилає повістку, а за кордоном особа її не виконує. Тоді Україна могла б притягнути до кримінальної відповідальності такого громадянина та вимагати його екстрадиції з-за кордону за вчинення злочину.

Шляхом може бути і обмеження у видачі паспортів, до якого нещодавно вдалася українська влада.

«Кожен українець, який має у нас тимчасовий захист, зобов’язаний підтвердити це дійсним проїзним документом, де він має тимчасовий захист. Якщо він цього не зробить, йому загрожує штраф до п’яти тисяч крон і можливість адміністративного провадження з метою депортації», – сказав речник Управління зовнішньої поліції Йозеф Урбан.

Як пише видання, термін дії паспорта – десять років, тому очікувати масового повернення українців на батьківщину в найближчому майбутньому не варто.

Нагадаємо, лише 20 тис. українських біженців з-поміж їхньої загальної кількості у понад 342 тис. зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту.

Раніше Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

До слова, українці заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, проте їм відмовили у його видачі.