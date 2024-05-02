Як підтвердити право на відстрочку через інвалідність дружини: роз’яснення юриста

Для звільнення від призову достатньо надати ТЦК довідку до акту огляду МСЕК із зазначенням групи та причини інвалідності

Новим законом про мобілізацію відстрочка передбачена для осіб, які мають дружину з інвалідністю III групи

Чоловіки, які мають дружину з інвалідністю III групи, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Про те, як підтвердити це право, розповіла юристка Галина Токмач.

Правозахисниця пояснила, що мобілізаційним законом, який набере чинності 18 травня 2024 року, передбачено, що право на відстрочку мають особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

«На жаль, ні цим Законом, ні іншими нормативно-правовими актами не визначено перелік документів, які потрібно надати в ТЦК для підтвердження відповідної обставини», – зазначила юристка.

Токмач роз’яснила, що в даному випадку достатньо було подати в ТЦК довідку до акту огляду МСЕК, в якій зазначено групу та причину інвалідності. Враховуючи, що законодавством не визначено, який документ повинен подаватися в ТЦК, на думку юристки, це можуть бути:

виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (Форма № 027/о);

консультаційний висновок спеціаліста (Форма № 028/о).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

До слова, для оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані повинні мати при собі усі необхідні документи, що визначають особу. Новий мобілізаційний закон зобов’язує усіх військовозобов’язаних оновити свої дані впродовж 60 днів.

Зазначимо, електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».