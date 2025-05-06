6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендується розповідати про сон, який побачили в ніч проти 6 травня

6 травня відзначається День піхоти ЗСУ та Міжнародний день без дієт. Віряни вшановують пам'ять Йова Багатостраждального.

День піхоти ЗСУ

6 травня в Україні святкують День піхоти ЗСУ. Свято було створене президентським указом 2019 року. Це день для вшанування тих військовослужбовців, які проявили у боротьбу за українські суверенітет та свободу найкращі риси. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1648 року поблизу Жовтих Вод відбулася переможна битва Війська Запорізького на чолі Богдана Хмельницького проти поляків у Національно-визвольній війні.

Міжнародний день без дієт

Міжнародний день без дієт був створений в 1992 році Мері Еванс Янг. Вона є директором британської групи «Diet Breakers».

У травні 1992 року Янг організувала проведення першого Дня без дієт. Перший День без дієт став датою, яку відзначали всього трохи більше десятка жінок. Вони влаштували пікнік у Гайд-парку в Лондоні. Вік присутніх варіювався від двадцяти одного до сімдесяти шести, у всіх були стікери, присвячені цій події. Але незабаром почався дощ, і Мері довелося перенести пікнік до себе додому.

Ініціатива стрімко знайшла відгук в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Індії, Ізраїлі, Данії, Швеції та Бразилії. З 1998 року Міжнародний день без дієт став проводитися спільно з International Size Acceptance Association і National Organisation for Women, які спонсорують подібні дні. Символом Міжнародного дня без дієт є блакитна стрічка.

Що сьогодні за церковне свято

6 травня у церковному календарі – день пам’яті Йова Багатостраждального. Жив в одному з аравійських країв і походив з племені Авраама. Йов був непорочним та благочестивим чоловіком, який намагався якнайдалі триматися від усього злого. У Йова була велика родина, багато слуг, всі його шанували. Та якось диявол прийшов до Бога і сказав, що Йов такий праведний лише тому, що наділений багатствами і щастям. А якщо все забрати, то він припинить благословляти Господа.

Тоді всі діти Йова померли, худоба поздихала, сам він сильно захворів і більше не міг працювати. Хоча дружина почала постійно запитувати, за що це їм, Йов відповідав їй, що Бог посилає тільки те, що людина може витерпіти. Тому він продовжував благословляти Господа. За це Бог наділив Йова ще більшим багатством і більшою родиною.

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Що не можна робити 6 травня

Не можна розповідати про сон, який побачили в ніч проти 6 травня;

Не варто лінуватися, особливо на городі;

Заборонено спеціально збивати ногами росу з трави;

Народні прикмети і традиції

Весело співають птахи – найближчі дні буде хороша погода;

на воді з'являються бульбашки під час дощу – він затягнеться;

після світанку туман – до малохмарної погоди без опадів;

вранці багато роси – чекайте на гарну погоду вдень;

ясна погода до великого урожаю огірків.

Пам’ятні дати 6 травня

1833 рік – у США роблять перший сталевий плуг;

1840 рік – Англія випускає свою першу поштову марку, однопенсову Королеву Вікторію («Чорний пенні»);

1872 рік – в Англії засновують футбольний Кубок;

1889 рік – у Парижі завершують будівництво Ейфелевої вежі;

1937 рік – у штаті Нью-Джерсі (США) під час приземлення вибухає найбільший у світі німецький трансатлантичний цепелін-велетень дирижабль LZ 129 «Гінденбург», через що гине 35 людей (13 пасажирів та 22 чоловіка обслуги);

1944 рік – британці випускають із в'язниці Магатму Ґанді;

1953 рік – американський хірург Джон Гібон першим успішно застосовує «штучне серце-легені»;

1968 рік – у зв'язку з вуличними боями у Парижі французька влада закриває університет Сорбонна;

1990 рік – відкривають державний кордон між Молдовою та Румунією;

1991 рік – український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії встановлює світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см;

1992 рік – приймають конституцію республіки Крим;

1994 рік – урочисто відкривають тунель під Ла-Маншем між Францією й Великою Британією – Євротунель;

2023 рік – відбувається коронація Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Микола, Денис.