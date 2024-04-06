Затримка допомоги від США: американський дипломат назвав головну причину

Є дуже сильна фракція, яка вважає, що США не повинні залучатись до іноземних війн

Головною причиною затримки із ухваленням Конгресом США допомоги для України є політика ізоляціонізму, якої дотримується впливова частина республіканців. Про це в інтерв'ю Forbes заявив експосол США в ЄС Гордон Сондленд, який навесні 2024-го року зареєструвався як лобіст України у Вашингтоні.

«Є дуже сильна фракція, яка вважає, що США не повинні залучатись до іноземних війн. Тож, це не просто затримка, а фундаментальна зміна у США», – пояснив він.

Гордон Сондленд заявив, що підтримує Республіканську партію, але не згоден з такою позицією в тих випадках, коли війни ведуться за справедливість, а саме за суверенітет та кордони, як у випадку з Україною.

«Мене дуже розчаровує, що деякі члени моєї партії не пам’ятають історії 30-х років минулого сторіччя. Коли умиротворення Гітлера та ізоляціонізм призвели до мільйонів смертей», – зауважив він.

Причиною поширення ідеї ізоляціонізму у республіканців, на його думку, став надто відкритий кордон з Мексикою під час президентства Джо Байдена.

«Багато республіканців розчаровані цією політикою і не можуть провести через Конгрес законопроєкт, який би змінив її. Тому використовують інші приводи, такі як Україна, Ізраїль та кажуть: поки не розвʼяжемо проблему кордону, нічого не робитимемо», – наголосив Сондленд.

Гордон Сондленд до того, як зареєструвався лобістом України, був учасником «паралельного» каналу комунікації США з Україною за часів президентства Дональда Трампа.

Раніше Зеленський на Чернігівщині зустрівся з делегацією Конгресу США.

Нагадаємо, що у Палаті представників США питання допомоги Україні можуть поставити на голосування всередині квітня або навіть пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає, як пом’якшити спротив з боку радикальних республіканців.

Голова Комітету Палати представників США в закордонних справах республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після Великодня. На питання журналістки, чи може це статися вже 9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували «якомога швидше».

Сенат США схвалив фінансування уряду на $1,2 трлн. Законопроєкт підтримали 74 сенатори, 24 голосували «проти». Сенат затвердив бюджет за кілька годин після того, як гроші на функціонування уряду фактично закінчилися.

Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму $1,2 трлн всього за кілька годин до призупинення роботи уряду.