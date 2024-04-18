Україна вимагає відсторонити від чемпіонату Європи дзюдоїстів з РФ, які підтримують війну

Дзюдоїстка Таймазова фотографувалася для пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Міністерство молоді та спорту України, разом з Національним олімпійським комітетом та Федерацією дзюдо України, вимагає відсторонити російських та білоруських атлетів, що підтримують війну, від участі у чемпіонаті Європи з дзюдо 2024 року.

Відповідний лист до МОК та Міжнародної федерації дзюдо підписали очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний, президент НОК України Вадим Гутцайт та президент федерації дзюдо України Михайло Кошляк.

Серед учасників чемпіонату Європи з дзюдо присутні спортсмени, що підтримують війну росії проти України. Серед них Мадіна Таймазова, Інал Тасоєв, Яго Абуладзе, Арман Адамян, Даніл Лаврентьєв, Махмадбек Махмадбеков, Михайло Ігольніков, Арман Адамян, Матвій Каніковський, Інал Тасоєв, Тамерлан Башаєв, Глафіра Борисова, Ксенія Галіцька, Далі Лілуашвілі, Каміла Бадурова, Мадіна Таймазова, Еліс Старцева, Рамазан Абдулаєв.

«Ми наголошуємо, що представників з держав-агресорів слід відсторонити від участі у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі. Окремо висловлюємо вдячність за додаткові докази порушення умов нейтральності вказаними спортсменами watchers.media», – зазначають автори звернення.

Зокрема, у листі наголошується, що російська дзюдоїстка Мадіна Таймазова фотографувалася для пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.