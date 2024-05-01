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Зміни на ринку праці в ЄС: як країни конкурують за українського працівника

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зміни на ринку праці в ЄС: як країни конкурують за українського працівника
Для українців, які приїжджають на роботу в європейські країни, роботодавці пропонують просту фізичну роботу на підприємствах
фото: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

У Польщі, Литві та Румунії роботодавці пропонують українцям безкоштовне житло для працівників

Згідно з останніми даними Євростату, найбільше українських біженців проживає у Польщі та Німеччині. Проте саме країни Східної Європи активно конкурують за українських працівників та надають різноманітні бонуси для них. Які переваги для українців пропонують у країнах Східної Європи та які тенденції прослідковуються на європейському ринку праці для «Главкома» розповіла керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

За словами експертки, зараз спостерігається ефект свідомої міграції біженців. Після початку повномасштабної війни українці обирали прикордонні країни через географічну близькість. Тепер вони мають можливість проаналізувати та порівняти, яка країна їм цікава з точки зору можливостей розвитку, заробітку та соціальних виплат. 

Нові тенденції на європейському ринку праці порівняно із минулими роками

Маргарита Нестеренко зауважує, що вже з минулого року прослідковується тенденція вибору країн через економічні чинники – можливість знайти добре оплачувану роботу і вищі соціальні виплати. 

«Українці стали їздити на роботу на Захід Європи – це Німеччина, Нідерланди, країни Скандинавії. Завдяки спрощеному доступу для громадян України до ринку праці європейських країн, який впровадили після повномасштабного вторгнення, працевлашуватися на роботу в західні країни Європи стало значно легше. Для українців відкрився ринок заможних європейських держав з втричі більшими, ніж у Східній Європі зарплатам», – зауважує керівниця міжнародної рекрутації.

Для українців, які приїжджають на роботу в європейські країни, пропонують просту фізичну роботу на підприємствах харчової і переробної промисловості, заводах автомобільної галузі, логістичних складах, сезонних польових роботах.

Як країни змагаються за українського працівника

Так як конкурувати у зарплатах із Німеччиною чи Нідерландами країни Східної Європи не можуть, тому українців роботодавці тут приваблюють безкоштовним житлом та навіть харчуванням.

«Румунія стала привабливим напрямком для українських трудових мігрантів і почала конкурувати за них. Литва також активно працевлаштовує біженців з огляду на дефіцит робочих рук, низький рівень безробіття і прогнозований ріст економіки. Ці країни максимально спростили перебування і доступ до ринку праці – приймають біженців, які вже мали тимчасову охорону в інших країнах», – пояснює Маргарита Нестеренко.

За її словами, вибір вакансій у Польщі та Литві також ширший, а українці можуть працювати як на підприємствах, так і менеджерами у компаніях, відповідно до кваліфікацій та знання мови.

Та незважаючи на такі бонуси, західні країни ЄС приваблюють українців саме завдяки більшим зарплатам навіть попри те, що витрати на проживання доводиться покривати самостійно.

Також проблематичним є те, підсумовує експертка, що українцям доводиться конкурувати з економічними мігрантами з інших країн (наприклад з поляками в Німеччині чи Скандинавії), які давно їздять в ці країни заради можливості заробити.

Нагадаємо, Нідерланди приймають понад 100 тис. українських біженців, більшість із яких добре інтегрувалися. Водночас значна частина української молоді в цій країні не навчається і не працює. 

До слова, Німеччина посідає перше місце у ЄС за кількістю українських біженців – за останніми підрахунками, тимчасовий захист отримали вже 1,65 млн українців. Водночас рівень зайнятості набагато нижчий, ніж в сусідніх країнах (зараз у Німеччині працює четверта частина працездатних біженців).

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