Французька армія не готова до такої війни, як в Україні – європейський генерал

Генерал: Макрон нічого не робить, аби справді підготуватися до введення військ в Україну

Французька армія не здатна потягнути війну, яку ведуть зараз ЗСУ. А заяви президента Франції Еммануеля Макрона про готовність відправити війська в Україну, є порожніми балачками. Про це в інтерв’ю виданню Boulevard Voltaire заявив відставний французький генерал Крістоф Гомар, який наразі представляє опозиційну правоконсервативну партію «Республіканці».

«(У Макрона - ред.) слів багато, але за ними мало дій. Фактично в такому випадку ми можемо прочитати три повідомлення. Повідомлення для французів: «Будьте обережні, ми можемо туди поїхати». Меседж іншим європейським країнам: «Мабуть, треба переозброїтися». Але все одно Франція не почала цього робити, тому давайте зберігати спокій. І третє повідомлення, власне, адресоване росіянам: «Будьте обережні, як далеко ви заходите, тому що врешті-решт ми будемо готові вас зупинити або спробувати це зробити», – каже генерал.

За словами Гомара, наразі не помітно жодних практичних кроків з боку Макрона, спрямованих на те, аби підготувати французьку армію до гіпотетичної можливості зайти в Україну. Генерал зауважив, що зараз у Франції продовжує діяти стара оборонна стратегія, відповідно до якої кількість танків і винищувачів Rafale на озброєнні і далі буде скорочуватися, а флот не буде істотно посилюватися.

Крім того, Франція не має достатніх запасів зброї на випадок участі у високоінтенсивний війні.

«Сьогодні Франція виготовляє ледь 3 тисячі снарядів на місяць, а українці споживають не менше 3 тисяч на день. Франція не має засобів для ведення війни високої інтенсивності. Я просто нагадаю, що сьогодні ми маємо 220 бойових танків, а в 1991 році … у нас було від 1200 до 1300 танків», – зауважив генерал.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підтримує свої слова про можливе відправлення військ до України. Відповідна заява пролунала в рамках його інтерв’ю The Economist.

«Як я вже сказав, я нічого не відкидаю, бо перед нами той, хто нічого не відкидає. Ми, поза сумнівом, надто вагалися, визначаючи межі наших дій тому, у кого їх більше немає і хто є агресором! Наша здатність – заслужити довіру, продовжувати допомагати, давати Україні кошти на опір», – зазначив він.

Макрон переконаний, що відправка військових до України є основною умовою європейської безпеки та військової надійності. Він додав, що лідерам інших країн доведеться поставити собі це питання, якщо Росія вирішила піти далі.