Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Французька армія не готова до такої війни, як в Україні – європейський генерал

Катерина Іванова
glavcom.ua
Французька армія не готова до такої війни, як в Україні – європейський генерал
Франція не має достатніх запасів зброї на випадок участі у високоінтенсивний війні
фото з відкритих джерел

Генерал: Макрон нічого не робить, аби справді підготуватися до введення військ в Україну

Французька армія не здатна потягнути війну, яку ведуть зараз ЗСУ. А заяви президента Франції Еммануеля Макрона про готовність відправити війська в Україну, є порожніми балачками. Про це в інтерв’ю виданню Boulevard Voltaire заявив відставний французький генерал Крістоф Гомар, який наразі представляє опозиційну правоконсервативну партію «Республіканці».

«(У Макрона - ред.) слів багато, але за ними мало дій. Фактично в такому випадку ми можемо прочитати три повідомлення. Повідомлення для французів: «Будьте обережні, ми можемо туди поїхати». Меседж іншим європейським країнам: «Мабуть, треба переозброїтися». Але все одно Франція не почала цього робити, тому давайте зберігати спокій. І третє повідомлення, власне, адресоване росіянам: «Будьте обережні, як далеко ви заходите, тому що врешті-решт ми будемо готові вас зупинити або спробувати це зробити», – каже генерал.

За словами Гомара, наразі не помітно жодних практичних кроків з боку Макрона, спрямованих на те, аби підготувати французьку армію до гіпотетичної можливості зайти в Україну. Генерал зауважив, що зараз у Франції продовжує діяти стара оборонна стратегія, відповідно до якої кількість танків і винищувачів Rafale на озброєнні і далі буде скорочуватися, а флот не буде істотно посилюватися.

Крім того, Франція не має достатніх запасів зброї на випадок участі у високоінтенсивний війні.

«Сьогодні Франція виготовляє ледь 3 тисячі снарядів на місяць, а українці споживають не менше 3 тисяч на день. Франція не має засобів для ведення війни високої інтенсивності. Я просто нагадаю, що сьогодні ми маємо 220 бойових танків, а в 1991 році … у нас було від 1200 до 1300 танків», – зауважив генерал.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підтримує свої слова про можливе відправлення військ до України. Відповідна заява пролунала в рамках його інтерв’ю The Economist.

«Як я вже сказав, я нічого не відкидаю, бо перед нами той, хто нічого не відкидає. Ми, поза сумнівом, надто вагалися, визначаючи межі наших дій тому, у кого їх більше немає і хто є агресором! Наша здатність – заслужити довіру, продовжувати допомагати, давати Україні кошти на опір», – зазначив він.

Макрон переконаний, що відправка військових до України є основною умовою європейської безпеки та військової надійності. Він додав, що лідерам інших країн доведеться поставити собі це питання, якщо Росія вирішила піти далі.

Читайте також:

Теги: Місяць українці Франція армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найголовнішим і невідновлюваним ресурсом є життя солдата
Найцінніший ресурс війни
22 квiтня, 12:15
У Групі працює близько 50 тис. людей, а загальна кількість працівників, які пішли до ЗСУ – 9300. У нас кожен шостий – мобілізований. Це дуже багато, – каже Петрук
На підприємствах «Метінвесту» мобілізовано вже кожного шостого працівника
15 квiтня, 13:50
Більш ніж половина біженців отримають зарплату в межах мінімальної
Скільки українські біженці заробляють у Польщі: результати дослідження
24 квiтня, 17:48
Не всі роботодавці у Польщі охоче приймають українців
На ринку праці Польщі змінилося ставлення до українців: дослідження
15 квiтня, 12:03
Зеленський подякував усім, хто сьогодні захищає наші позиції
Ситуація на фронті складна, Зеленський на зв’язку з військовими
13 квiтня, 21:12
Через складнощі з пошуком спеціалістів роботодавці надалі підвищуватимуть зарплати
Як зростатимуть зарплати українців: Нацбанк дав прогноз на три роки
3 травня, 12:59
Кубинські найманці, які воюють за Росію, вбили свого командира – партизани
Кубинські найманці, які воюють за Росію, вбили свого командира – партизани
28 квiтня, 03:48
Під час Олімпійських та Паралімпійських ігор у Парижі в найвідвідуванішому музеї світу буде досягнута пропускна спроможність 30 тис. відвідувачів на день
Лувр планує перемістити «Мону Лізу»: яка причина
28 квiтня, 07:20
1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи
Як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята: графік НБУ
30 квiтня, 12:52

Соціум

Французька армія не готова до такої війни, як в Україні – європейський генерал
Французька армія не готова до такої війни, як в Україні – європейський генерал
У Росії до 18 років колонії засудили полоненого українця
У Росії до 18 років колонії засудили полоненого українця
Більшість українських біженців у Німеччині сидять без роботи: названо причини
Більшість українських біженців у Німеччині сидять без роботи: названо причини
Перші у світі дев'ять близнюків, що вижили, святкують триріччя
Перші у світі дев'ять близнюків, що вижили, святкують триріччя
Не тільки Зеленського й Порошенка: Росія оголосила в розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ
Не тільки Зеленського й Порошенка: Росія оголосила в розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ
Російський літак скинув бомбу на Білгород
Російський літак скинув бомбу на Білгород

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
303K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Оновлений повний перелік
53K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
51K
Полонений окупант спантеличив зізнанням, для чого пішов на війну
49K
Митрополит ПЦУ пояснив, як правильно вітатися на Великдень
44K
Витік радіації та токсичних відходів. Російські екологи б'ють тривогу щодо наслідків паводків
28K
Українець пішов воювати за Росію, а потім розстріляв окупантів

Новини

Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
Вчора, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua