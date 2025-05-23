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Україну з початку року залишили 100 тис. осіб: в яких країнах найбільше біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Україну з початку року залишили 100 тис. осіб: в яких країнах найбільше біженців
Українці продовжують залишати батьківщину
фото із відкритих джерел

Найчастіше українці обирають Польщу, Чехію чи Німеччину

Від початку 2025 року з України виїхало ще 100 тис. осіб, що свідчить про те, що міграційний відтік, спричинений війною, триває. Про це йдеться в березневому огляді Мінекономіки «Моніторинг основних подій в економіці України» з посиланням на дані Агентства ООН у справах біженців, пише «Главком».

Станом на 17 квітня 2025 року у світі зафіксовано 6,918 млн біженців з України, з яких 6,358 млн перебувають у Європі, а ще 0,56 млн – за її межами. Порівняно з даними за грудень 2024 року, кількість українських біженців у Європі зросла на 104 тис.

Найбільше українських біженців перебуває у таких країнах Європи:

  • Німеччина – 1,443 млн осіб,
  • Польща – 999,7 тис.,
  • Чехія – 401,4 тис.,
  • Велика Британія – 254 тис.,
  • Іспанія – 235,7 тис.,
  • Італія – 171 тис.,
  • Франція – 70,1 тис.

Окремо зафіксовано ще 1,2 млн українців у Росії (станом на червень 2022 року) та 44 тис. – у Білорусі (березень 2025 року).
За результатами опитування, проведеного Агентством ООН у справах біженців, у період з жовтня 2024 до квітня 2025 року (6471 респондент, 99% – громадяни України), портрет українського біженця такий:

  • 77% респондентів – жінки, середній вік – 44 роки,
  • 36% – жінки віком 18–59 років, 17% – чоловіки тієї ж вікової категорії,
  • 28% виїхали у першому кварталі 2022 року, 14% – у другому,
  • до війни 52% були працевлаштовані, наразі – 42%,
  • безробітних до війни було 5%, у країнах перебування –16%.

За даними НБУ, у 2024 році з України виїхало близько 500 тис. осіб. У 2025 році очікується ще 200 тис. емігрантів. Проте вже з 2026 року прогнозується початок повернення: близько 200 тис. осіб. У 2027-му темпи повернення можуть зрости до 500 тис.

Єврокомісія також прогнозує зменшення кількості отримувачів тимчасового захисту: з 4,3 млн осіб у січні 2025 року до 4,1 млн до кінця 2025 року і до 3,8 млн – до кінця 2026 року.

До слова, Франція розширила права українців під тимчасовим захистом. Біженці із нашої країни отримають більше прав та підтримки. Франція зробила важливий крок назустріч українцям, які знайшли там тимчасовий прихисток через війну. Уряд країни ухвалив законопроєкт №596, який суттєво розширює права та можливості осіб зі статусом тимчасового захисту. Документ уже отримав підтримку обох палат парламенту.

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Теги: українці біженці законопроєкт

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