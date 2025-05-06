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Українці масово скуповують житло у Польщі: скільки коштує квартира

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Українці масово скуповують житло у Польщі: скільки коштує квартира
Житло у Польщі користується підвищеним попитом у іноземців
фото із відкритих джерел

Українців цікавлять інвестиції у польський ринок нерухомості

Українці активно купують нерухомість у Польщі – лише торік вони придбали понад 9 тис. квартир, що становить 53% від усіх іноземних угод. Середні ціни – від 2700 до 4000 євро за кв. м у Варшаві, залежно від району та типу житла. Про це повідомляє Bussiness Insider, пише «Главком». За підсумками 2024 року, іноземці встановили історичний рекорд: вони придбали понад 17 330 квартир та комерційних приміщень, а більше половини з них – українці.

Українські громадяни стали найактивнішими іноземними покупцями на польському ринку. Їх цікавлять великі міста – Варшава (3535 угод), Краків (1523) та Вроцлав (1491). У цих містах стабільний попит на оренду, а також наявність сучасних житлових комплексів із високими стандартами комфорту.

Більшість квартир купуються без іпотеки, за готівку. Як пояснює агент компанії Hamilton May Патрік П’єта, покупці вважають, що ціни у Варшаві вигідні, особливо в порівнянні з довоєнним Києвом. Серед українських покупців – здебільшого представники середнього класу, які мають стабільні доходи та націлені на довгострокове перебування в Польщі.

Іноземці, і зокрема українці, найчастіше купують квартири з інвестиційною метою – для подальшої здачі в оренду або з перспективою перепродажу. Популярністю користуються новобудови, розташовані в добре розвинених районах.

Польський ринок нерухомості приваблює стабільністю, доступністю цін (в середньому 2700-4000 євро за кв. м у Варшаві, залежно від району, – «Главком») та активним економічним зростанням. Середня площа квартир, що купуються, становить 58 кв. м. За словами експертів, наплив іноземного капіталу може підштовхнути ціни вгору.

Уже зараз у Варшаві середня ціна квартири зросла на 12% за рік. Однак інвестори вірять у подальший ріст вартості, особливо на фоні реалізації державної програми «Безпечний кредит 2%» що активізує внутрішній попит. Якщо у 2023 році іноземці складали 6% ринку житлової нерухомості Польщі, то у 2024 році ця цифра сягнула майже 10%. Українці стали абсолютними лідерами, а слідом за ними – білоруси, росіяни, індійці, британці та вʼєтнамці.

Нагадаємо, експерти групи Lux Med, Варшавської школи економіки та Фундації публічної економіки та адміністрації створили так званий Індекс здорових міст. Саме тут визначено міста, в яких найбільше дбають про здоров’я та добробут своїх жителів. Рейтинг було складено для двох категоріїй з урахуванням чисельності населення – міста з населенням більше та менше 300 тисяч.

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Теги: Польща ринок українці рекорд житло квартира Краків Варшава

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