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Швидко опанував управління дронами та був ефективним оператором. Згадаймо Ростислава Босого

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Швидко опанував управління дронами та був ефективним оператором. Згадаймо Ростислава Босого
Ростислав Босий народився 8 квітня 1997 року у селі Залужжя Львівської області
колаж: glavcom.ua

Ще з дитинства Ростислав палко захоплювався автомобілями і мріяв про власну справу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ростислава Босого.

25 березня 2025 року на фронті загинув військовослужбовець родом зі Львівщини Ростислав Босий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Ростислав Босий народився 8 квітня 1997 року у селі Залужжя Львівської області. Навчався у Повітненській ЗОШ І-ІІ ступенів, згодом закінчив Технічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» за напрямком «Комп’ютерна інженерія».

Ще з дитинства Ростислав палко захоплювався автомобілями і мріяв про власну справу, тож у 2023 році відкрив свою кав’ярню на колесах.

За словами родини, він був завжди усміхненим, добрим, сміливим, ідейним і цілеспрямованим. Людиною, яка ніколи не боялася викликів та завжди залишався чуйною до потреб близьких.

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації за власною ініціативою став на захист держави від російських загарбників до складу 150-ї окремої механізованої бригади (сьогодні – 40-ва окрема бригада берегової охорони 30-го корпусу ВМС Збройних Сил України).

Ростислав Босий успішно виконував складні бойові завдання на Сумському, Торецькому, Запорізькому і Херсонському напрямках
Ростислав Босий успішно виконував складні бойові завдання на Сумському, Торецькому, Запорізькому і Херсонському напрямках
фото: Львівська міська рада

Ростислав швидко опанував управління дронами та став ефективним оператором – успішно виконував складні бойові завдання на Сумському, Торецькому, Запорізькому і Херсонському напрямках. Побратими та командири згадують його як надійного, вмілого та незламного.

Життя захисника обірвалося 25 березня 2025 року. Прощання з Ростиславом Босим відбулося 10 травня 2025 року у родинному помешканні в селі Залужжя. Чин похорону воїна відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали захисника на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв.

У Ростислава Босого залишилися дружина, батьки, сестра, брат, бабуся, велика родина та друзі. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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