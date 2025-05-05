Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Лише через три роки після загибелі родина змогла поховати захисника. Згадаймо Сергія Юрку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Лише через три роки після загибелі родина змогла поховати захисника. Згадаймо Сергія Юрку
Воїн загинув під час артилерійського обстрілу на Херсонщині
колаж: glavcom.ua

1 травня 2025 року Роздільнянська громада провела в останню путь свого захисника – матроса Сергія Деомидовича Юрку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Юрку.

27 травня 2022 року біля населеного пункту Білогірка Бериславського району Херсонської області під час артилерійського обстрілу загинув Сергій Юрку. Про це повідомляє Роздільнянська територіальна громада

Сергій Деомидович Юрку, позивний Тарлан, народився 13 лютого 1980 року у селі Калантаївка Роздільнянського району Одеської області. Закінчив Калантаївську ЗОШ. З 1995 по 1997 роки навчався в Роздільнянському професійно-технічному училищі №29 за спеціальністю фрезерувальник. У 1997 році вступив до лав Збройних сил України. Працював будівельником в Одеській будівельній компанії.

З 2022 року матрос Сергій Юрку воював в особовому складі 35-ї морської піхоти.

З 2022 року матрос Сергій Юрку воював в особовому складі 35-ї морської піхоти
З 2022 року матрос Сергій Юрку воював в особовому складі 35-ї морської піхоти
фото: Роздільнянська територіальна громада

Майже після трьох років очікувань рідними звістки про Сергія, він повернувся до рідної хати «на щиті». Загинув матрос, стрілець-снайпер десантно-штурмового відділення 36 ОБрМП 27 травня 2022 року під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Білогірка Бериславського району Херсонської області, захищаючи кордони держави.

Похований 1 травня 2025 року на місцевому кладовищі у селі Калантаївка.

Прощання із Сергієм Юрку
Прощання із Сергієм Юрку
фото: Роздільнянська територіальна громада
17 фото
На весь екран
Прощання із захисником України Сергієм Юрку
фото: Валентина Мезецкая/Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговорний тупик
Переговорний тупик
21 квiтня, 14:12
Каллас зосередилася на ініціативі з постачання боєприпасів
Відправка боєприпасів до України. Каллас повідомила хороші новини
14 квiтня, 15:40
У листопаді 2024 року Булгутов підписав контракт із Міністерством оборони РФ та долучився до окупаційної армії
ЗСУ ліквідували російського окупанта та майстра спорту з армійського рукопашного бою
7 квiтня, 17:00
Друзі загиблого підлітка обнімають одне одного після того, як тіло хлопця дістали з-під завалів
Друзі чекали на диво. Рятувальники дістали тіло підлітка з-під завалів у столичному Святошині
24 квiтня, 20:02
РФ вночі атакувала Україну ракетою «Онікс» та понад 110 дронами
РФ вночі атакувала Україну ракетою «Онікс» та понад 110 дронами
26 квiтня, 10:57
З 18 липня 2022 року Ігор Коломойський не є громадянином України
Справа про громадянство Коломойського. Верховний суд поставив крапку
27 квiтня, 11:30
Келлог заявив, що українська сторона готова до компромісу
Українці готові відмовитися від територій «де-факто» – Келлог
1 травня, 17:32
Окупанти вдарили по Харкову 16 дронами
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла (оновлено)
30 квiтня, 10:39
Анатомія невдач Кремля
У Путіна останній шанс масштабно розіграти карту перемоги
29 квiтня, 11:55

Суспільство

Лише через три роки після загибелі родина змогла поховати захисника. Згадаймо Сергія Юрку
Лише через три роки після загибелі родина змогла поховати захисника. Згадаймо Сергія Юрку
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Рівненська ОВА відзвітувала про останні дев’ять місяців
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Рівненська ОВА відзвітувала про останні дев’ять місяців
Парад ближче, а гостей менше. Раптова недуга Фіцо та Вучича насмішила мережу: добірка мемів
Парад ближче, а гостей менше. Раптова недуга Фіцо та Вучича насмішила мережу: добірка мемів
Росія вдарила дронами та ракетами по Конотопу: є руйнування
Росія вдарила дронами та ракетами по Конотопу: є руйнування
Конотоп атакують дрони: лунають вибухи, працює ППО
Конотоп атакують дрони: лунають вибухи, працює ППО
5 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
192K
Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні
152K
Путін раптово заговорив про можливого наступника
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2025
58K
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
48K
Колаборант здивував заявою про їжу в колонії

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua