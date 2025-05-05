Лише через три роки після загибелі родина змогла поховати захисника. Згадаймо Сергія Юрку

Воїн загинув під час артилерійського обстрілу на Херсонщині

1 травня 2025 року Роздільнянська громада провела в останню путь свого захисника – матроса Сергія Деомидовича Юрку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Юрку.

27 травня 2022 року біля населеного пункту Білогірка Бериславського району Херсонської області під час артилерійського обстрілу загинув Сергій Юрку. Про це повідомляє Роздільнянська територіальна громада.

Сергій Деомидович Юрку, позивний Тарлан, народився 13 лютого 1980 року у селі Калантаївка Роздільнянського району Одеської області. Закінчив Калантаївську ЗОШ. З 1995 по 1997 роки навчався в Роздільнянському професійно-технічному училищі №29 за спеціальністю фрезерувальник. У 1997 році вступив до лав Збройних сил України. Працював будівельником в Одеській будівельній компанії.

З 2022 року матрос Сергій Юрку воював в особовому складі 35-ї морської піхоти.

З 2022 року матрос Сергій Юрку воював в особовому складі 35-ї морської піхоти фото: Роздільнянська територіальна громада

Майже після трьох років очікувань рідними звістки про Сергія, він повернувся до рідної хати «на щиті». Загинув матрос, стрілець-снайпер десантно-штурмового відділення 36 ОБрМП 27 травня 2022 року під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Білогірка Бериславського району Херсонської області, захищаючи кордони держави.

Похований 1 травня 2025 року на місцевому кладовищі у селі Калантаївка.

Прощання із Сергієм Юрку фото: Роздільнянська територіальна громада

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Прощання із захисником України Сергієм Юрку фото: Валентина Мезецкая/Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.