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Франція спростила життя українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Франція спростила життя українських біженців
Українські біженці отримають більше прав у Франції
колаж: informator.ua

Відтепер медики з України у Франції зможуть легше працювати за фахом

Франція розширила права українців під тимчасовим захистом. Біженці із нашої країни отримають більше прав та підтримки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Visit Ukraine.

Франція зробила важливий крок назустріч українцям, які знайшли там тимчасовий прихисток через війну. Уряд країни ухвалив законопроєкт №596, який суттєво розширює права та можливості осіб зі статусом тимчасового захисту. Документ уже отримав підтримку обох палат парламенту.

Що передбачає законопроєкт №596?

Спрощення доступу до професійної діяльності для медиків

Одна з найважливіших новацій – створення статусу «практиканта-асоційованого», що дозволить медичним працівникам, які навчалися поза межами ЄС, зокрема в Україні, працювати за фахом без надмірної бюрократії. Це рішення відкриває двері для тисяч кваліфікованих лікарів, які змушені були залишити батьківщину.

Розширення соціального захисту

Особи зі статусом тимчасового захисту вперше отримають доступ до низки соціальних пільг:

  • допомога для людей з інвалідністю (AAH);
  • персоналізована допомога з автономії (APA) для осіб віком понад 60 років;
  • мінімальні соціальні виплати та житлова допомога, як для офіційно визнаних біженців.

Фінансування підтримки

На реалізацію заходів передбачено 328 мільйонів євро в бюджеті на 2025 рік. Ці кошти підуть на:

  • житло для українських біженців;
  • сприяння у пошуку оренди;
  • соціальний супровід та інтеграційні програми.

Визнання «нормального проживання»

Статус тимчасового захисту буде прирівняний до «нормального проживання» у Франції. Це відкриває доступ до:

  • складання іспиту на французькі водійські права;
  • легальної реєстрації автомобілів з України без потреби отримання французького посвідчення водія.

До слова, українським біженцям важче назавжди залишитися у Франції. Уряд запроваджує значно жорсткіші правила отримання іноземцями французького громадянства.Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретаїло видав директиву, яка містить жорсткіші вимоги щодо володіння французькою мовою та соціальної інтеграції для кандидатів на громадянство. 

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Теги: Франція закон українці біженці пільги

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