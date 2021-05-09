Китайського виробника телевізорів звинуватили в шпигунстві за користувачами

Виробника телевізорів з Китаю звинуватили в шпигунстві за користувачами

Смарт-телевізор Skyworth кожні 10 хвилин сканував інші пристрої, підключені до тієї ж локальної мережі, і без дозволу збирав дані

Користувачі звинуватили китайську компанію Skyworth, що виробляє телевізори, в несанкціонованому збиранні особистих даних, повідомляє South China Morning Post.

Як заявив один з користувачів, смарт-телевізор Skyworth кожні 10 хвилин сканував інші пристрої, підключені до тієї ж локальної мережі, і без дозволу збирав дані, які згодом відправлялися в аналітичну фірму Gozen Data.

У числі переданих даних виявилися імена пристроїв, IP-адреси, відомості про затримку мережі, а також імена інших мереж Wi-Fi в межах досяжності, зазначено в повідомленні.

Згодом компанія Skyworth принесла свої вибачення, а також повідомила, що припинила співпрацю з Gozen Data і зажадала від фірми видалити всі незаконно зібрані дані.

Раніше влада Китаю видалили 105 мобільних додатків з магазинів через незаконного контенту.

До слова, Sony презентувала нові телевізори серії Bravia X90J. Це перші в історії японської марки телевізори, які оснащено «розумним» процесором. Він вміє автоматично одночасно налаштовувати кольоровість, контрастність і деталізацію зображення, роблячи картинку більш реалістичною.

До того ж, процесор не просто автоматично налаштовує картинку. Він робить це, розбиваючи зображення на безліч зон і визначаючи, де в даний момент знаходиться фокус. Цей механізм схожий з принципом роботи мозку людини.

Японці запевняють, що це перший в світі телевізор, який оснащено таким «розумним» чіпом.