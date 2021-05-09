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    Китайського виробника телевізорів звинуватили в шпигунстві за користувачами

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    Виробника телевізорів з Китаю звинуватили в шпигунстві за користувачами - Китайського виробника телевізорів звинуватили в шпигунстві за користувачами
    Виробника телевізорів з Китаю звинуватили в шпигунстві за користувачами
    Фото: AFP

    Смарт-телевізор Skyworth кожні 10 хвилин сканував інші пристрої, підключені до тієї ж локальної мережі, і без дозволу збирав дані

    Користувачі звинуватили китайську компанію Skyworth, що виробляє телевізори, в несанкціонованому збиранні особистих даних, повідомляє South China Morning Post.

    Як заявив один з користувачів, смарт-телевізор Skyworth кожні 10 хвилин сканував інші пристрої, підключені до тієї ж локальної мережі, і без дозволу збирав дані, які згодом відправлялися в аналітичну фірму Gozen Data.

    У числі переданих даних виявилися імена пристроїв, IP-адреси, відомості про затримку мережі, а також імена інших мереж Wi-Fi в межах досяжності, зазначено в повідомленні.

    Згодом компанія Skyworth принесла свої вибачення, а також повідомила, що припинила співпрацю з Gozen Data і зажадала від фірми видалити всі незаконно зібрані дані.

    Раніше влада Китаю видалили 105 мобільних додатків з магазинів через незаконного контенту.

    До слова, Sony презентувала нові телевізори серії Bravia X90J. Це перші в історії японської марки телевізори, які оснащено «розумним» процесором. Він вміє автоматично одночасно налаштовувати кольоровість, контрастність і деталізацію зображення, роблячи картинку більш реалістичною.

    До того ж, процесор не просто автоматично налаштовує картинку. Він робить це, розбиваючи зображення на безліч зон і визначаючи, де в даний момент знаходиться фокус. Цей механізм схожий з принципом роботи мозку людини.

    Японці запевняють, що це перший в світі телевізор, який оснащено таким «розумним» чіпом.

    Теги: Китай шпигун Sony
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