Величезна китайська ракета може впасти на Землю 8 травня – Пентагон

Зазвичай космічне сміття згорає в атмосфері, але через вагу «Чанчжен-5В» з'явилися побоювання, що її уламки можуть впасти на Землю

Китайська ракета Long March 5B («Чанчжен-5В») вийшла з-під контролю після запуску і може впасти на Землю, на її входження в атмосферу очікують приблизно 8 травня. Про це повідомив спікер Пентагону Майк Говард телеканалу CNN.

Точне місце падіння уламків ракети поки невідомо, це можна буде визначити за кілька годин до входу в атмосферу, уточнив він.



Цю ракету Китай 29 квітня використовував, щоб відправити на орбіту базовий модуль «Тяньхе» майбутньої космічної станції «Тяньгун» (ще одна назва – «Небесний палац»). Ракета успішно вивела модуль, повідомляло Китайське національне космічне управління. Це найважча ракета, розроблена Китаєм (вага – 22,5 тонн).



Зазвичай космічне сміття згорає в атмосфері, але через вагу «Чанчжен-5В» з'явилися побоювання, що її уламки можуть впасти на Землю, зазначає CNN.



Ця ситуація – «не кінець світу», розповів телеканалу астрофізик з астрофізичного центру Гарвардського університету Джонатан Макдавелл. Він вважає, що людям не варто вживати заходів обережності через падіння ракети.



«Ризик того, що буде завдано якоїсь шкоди або що вона влучить у когось, досить малий – не мізерний, це може статися, – але ризик того, що вона влучить у вас, неймовірно малий», – додав Макдауелл.



Видання SpaceNews пише, що в разі падіння «Чанчжен-5В» на Землю це буде одним із найбільших випадків неконтрольованого входу в атмосферу космічного апарата. Найбільшим із відомих інцидентів було сходження з орбіти більше ніж 76-тонної орбітальної станції NASA Skylab, уламки якої 1976 року впали в Індійський океан і на заході Австралії, зазначає SpaceNews.



Любительське спостереження за активною зоною китайської ракети дає змогу побачити регулярні спалахи, це свідчить про те, що вона обертається в польоті й підтверджує втрату контролю, пише видання.



Імовірно, орбітальну станцію буде запущено 2022 року, її строк експлуатації 15 років, повідомили в Китайському національному космічному управлінні.