Дитина стала першою жертвою урагану Доріан на Багамах



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Семирічний хлопчик загинув на островах Абако, на який обрушилася стихія

На Багамських островах зафіксована перша смерть - дитини через ураган Доріан, який досяг найвищої категорії на шляху до США. Про це повідомляє Bahamas Press.

Семирічний хлопчик загинув на островах Абако, на який обрушилася стихія.

«Перша зареєстрована смерть через ураган Доріан наразі підтверджується. Семирічний Лачін Макінтош потонув після того, як його родина спробувала переїхати в інший будинок. Сестра Макінтоша зникла», - йдеться у повідомленні.

Ураган Доріан вже обрушився на острови Абако і Великий Багама, де жителі заявили, що їхні будинки були підтоплені, а дахи знесені.

Урагану Доріан присвоїли найвищу – п’яту категорію. Швидкість вітру місцями сягає 285 км/год. Таким чином, він може стати причиною сильних руйнувань і становить небезпеку для людей.

Уже ввечері в понеділок або в ніч з понеділка на вівторок ураган Доріан може досягти узбережжя штату Флорида у США.

Губернатор штату Північна Кароліна Рей Купер оголосив у всіх 100 округах режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, в четвер президент США Дональд Трамп заявив, що не поїде до Варшави, де відбувається церемонія з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Він сказав, що зосередиться на підготовці до буревію Доріан. На той момент Національний центр США зі стеження за ураганами визначав Доріан як другу категорію.

Вчора прем'єр Співдружності Багамських островів Х'юберт Мінніс оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану Доріан.

Джерело: УНН