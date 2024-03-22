Окупанти атакували Одещину балістикою. ЗСУ повідомили про наслідки

Росіяни випустили з тимчасово окупованого Криму ракету «Іскандер-М»

Російська армія сьогодні, 22 березня, вдарила ракетою по Одеському району. Унаслідок цього спалахнула пожежа. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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«Ворог продовжує активну безпілотну розвідку з моря і знову застосував балістику по Одеській області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог із території тимчасово окупованого Криму вдарив, імовірно, «Іскандер-М», намагаючись знищувати інфраструктуру регіону.

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В Одеському районі, у місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.

Унаслідок обстрілів є пошкодження у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там були аварійні відключення електроенергії.

Окрім того, для стабілізації роботи системи в Донецькій, Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях застосували відключення, щоб з’ясувати наслідки атак для подальшого відновлення.

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Як повідомлялося, для того аби заживити усіх побутових споживачів, знеструмлених внаслідок російської атаки на українську енергосистему, потрібна доба.

До слова, під час атаки 22 березня зранку у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу, але загрози прориву немає. Згодом на Дніпровській гідроелектростанції, по якій росіяни завдали ракетного удару сьогодні вранці, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Однак електроенергію станція поки не виробляє.