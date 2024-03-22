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Окупанти атакували Одещину балістикою. ЗСУ повідомили про наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти атакували Одещину балістикою. ЗСУ повідомили про наслідки
У місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни випустили з тимчасово окупованого Криму ракету «Іскандер-М»

Російська армія сьогодні, 22 березня, вдарила ракетою по Одеському району. Унаслідок цього спалахнула пожежа. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

«Ворог продовжує активну безпілотну розвідку з моря і знову застосував балістику по Одеській області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог із території тимчасово окупованого Криму вдарив, імовірно, «Іскандер-М», намагаючись знищувати інфраструктуру регіону.

В Одеському районі, у місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.

Унаслідок обстрілів є пошкодження у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там були аварійні відключення електроенергії. 

Окрім того, для стабілізації роботи системи в Донецькій, Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях застосували відключення, щоб з’ясувати наслідки атак для подальшого відновлення.

Як повідомлялося, для того аби заживити усіх побутових споживачів, знеструмлених внаслідок російської атаки на українську енергосистему, потрібна доба.

До слова, під час атаки 22 березня зранку у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу, але загрози прориву немає. Згодом на Дніпровській гідроелектростанції, по якій росіяни завдали ракетного удару сьогодні вранці, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Однак електроенергію станція поки не виробляє.

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Теги: Одеса Крим балістичні ракети окупанти обстріл

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