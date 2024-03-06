Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Справи Майдану. Колишній заступник командира кримського «Беркута» отримав 15 років тюрми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справи Майдану. Колишній заступник командира кримського «Беркута» отримав 15 років тюрми
Прокурори в суді довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство
фото з відкритих джерел

Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим

Колишнього заступника керівника кримського «Беркуту» визнано винним у державній зраді, перевищенні влади й службових повноважень. Йому призначено 15 років в'язниці. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора колишнього заступника керівника ПМОН Беркут АРК Крим визнано винним у державній зраді, перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 365, ст. 340 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на 3 роки. Також засудженого позбавлено спеціального звання – підполковника міліції», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прокурори в суді довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 10-11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство. Внаслідок таких дій 20 потерпілих зазнали мучення, їм заподіяні тілесні ушкодження. Надалі з березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на території АР Крим, надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим.

Раніше повідомлялося, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому командиру РМОП «Беркут» УМВС України в м. Севастополі та ще трьом співробітникам цього ж підрозділу. За даними слідства, колишні правоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту у столиці.

Читайте також:

Теги: прокурор Беркут Офіс Генерального прокурора Крим суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі вирішується питання про оголошення російських генералів у розшук
Наказували бомбити будинки на Київщині: Офіс генпрокурора оголосив підозру генералам РФ
4 березня, 12:26
Досі Трамп перемагав у кожному праймеріз з великим відривом, що дозволяє йому мати достатню кількість делегатів
Трамп переміг на праймеріз ще у трьох штатах США
3 березня, 03:00
За словами Державного бюро, вказаний арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді в силі
Арешт головного офісу «Сінево» в Києві: ДБР прокоментувало скандал
27 лютого, 15:09
На суді Трамп заперечив свою провину
Суд зобов'язав Трампа сплатити понад $350 млн у справі про шахрайство
16 лютого, 23:30
Момент передачі частини хабаря та затримання чиновника на гарячому
Посадовець Мінкульту вимагав хабар за вивезення антикваріату за межі України
15 лютого, 21:11
Підписанти Конвенції
Україна підписала Любляно-Гаазьку Конвенцію: що це значить
14 лютого, 20:58
Зсув ґрунту в золотій шахті у турецькій провінції Ерзінджан
Потужний зсув на копальні в Туреччині: під завалами залишаються люди
14 лютого, 07:20
Лієва взяли під варту у залі суду
Експосадовця Міноборони Лієва взято під варту
12 лютого, 18:27
Родичі, друзі, колеги, однокласники, друзі, сусіди провели родину в останню путь
У Харкові поховали молоду родину, яка вся загинула під час атаки росіян
12 лютого, 17:14

Події в Україні

Справи Майдану. Колишній заступник командира кримського «Беркута» отримав 15 років тюрми
Справи Майдану. Колишній заступник командира кримського «Беркута» отримав 15 років тюрми
У Бердянську пролунав вибух: ліквідовано одну з організаторок «виборів»
У Бердянську пролунав вибух: ліквідовано одну з організаторок «виборів»
Клірик УПЦ МП з Черкащини, який героїзував окупантів, отримав підозру
Клірик УПЦ МП з Черкащини, який героїзував окупантів, отримав підозру
Кандидат на посаду судді Конституційного суду оконфузився з питанням про Конституцію
Кандидат на посаду судді Конституційного суду оконфузився з питанням про Конституцію
Знищення «Сергія Котова»: британська розвідка назвала наслідки для Чорноморського флоту РФ
Знищення «Сергія Котова»: британська розвідка назвала наслідки для Чорноморського флоту РФ
Україна закупила у ЄС 350 тис. снарядів
Україна закупила у ЄС 350 тис. снарядів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Пентагон прокоментував можливості допомоги Україні без виділення $60 млрд
43K
Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
15K
Зустріч Зеленського з Орбаном. Угорщина поставила ультиматум
11K
Російські силовики почали затримувати учасників прощання з Навальним
9089
У Facebook та Instagram стався масштабний збій (оновлено)
7288
Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах

Новини

«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Сьогодні, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Сьогодні, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Сьогодні, 11:56
Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
Сьогодні, 05:20
Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua