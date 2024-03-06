Справи Майдану. Колишній заступник командира кримського «Беркута» отримав 15 років тюрми

Прокурори в суді довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство

Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим

Колишнього заступника керівника кримського «Беркуту» визнано винним у державній зраді, перевищенні влади й службових повноважень. Йому призначено 15 років в'язниці. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора колишнього заступника керівника ПМОН Беркут АРК Крим визнано винним у державній зраді, перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 365, ст. 340 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на 3 роки. Також засудженого позбавлено спеціального звання – підполковника міліції», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прокурори в суді довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 10-11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство. Внаслідок таких дій 20 потерпілих зазнали мучення, їм заподіяні тілесні ушкодження. Надалі з березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на території АР Крим, надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

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Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим.

Раніше повідомлялося, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому командиру РМОП «Беркут» УМВС України в м. Севастополі та ще трьом співробітникам цього ж підрозділу. За даними слідства, колишні правоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту у столиці.